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Göksenin Köksal: "Galatasaray'dan ayrılmayı beklemiyordum"

Galatasaray'ın eski kaptanı Göksenin Köksal, sarı-kırmızılı takımdan ayrılış süreci hakkında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 08 Kasım 2026 13:11
Göksenin Köksal: 'Galatasaray'dan ayrılmayı beklemiyordum'
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Galatasaray Basketbol Takımı'nın eski kaptanı Göksenin Köksal, beIN SPORTS ekranlarında katıldığı programda, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılış sürecine ve sonrasında yaşananlara dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "Ayrılacağımı Ben de Yönetim de Bilmiyordu"

Galatasaray'dan 34 yaşında ayrıldığını hatırlatan tecrübeli basketbolcu, bu ayrılığın kendisi için beklenmedik olduğunu vurguladı. Sürecin perde arkasına değinen Köksal, "Ayrılacağımı ben bilmiyordum, bence yönetim de bilmiyordu; orada bir-iki kişinin inisiyatifiyle gelişen bir olaydı" ifadelerini kullandı.

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O sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynamış olmalarına rağmen kendisine hiçbir şey sorulmadığını belirten eski kaptan, "Hiçbir kredimiz yokmuş, hiçbir şey sorulmadan normal bir video odasında bana teşekkür edildi" diyerek burukluğunu dile getirdi.

"Galatasaray'a Karşı Oynamak Çok Garip Hissettirdi"

Yıllarını verdiği kulüpten ayrıldıktan sonra başka bir takımın formasıyla Galatasaray'a karşı sahaya çıkmanın kendisini zorladığını söyleyen Köksal, "Başka bir takımda oynamak gerçekten beni çok garip hissettirdi" dedi.

Bursaspor'da oynarken Galatasaray'a karşı galip gelmelerinin de kendisi için hiç kafasında olmayan, tuhaf bir durum olduğunu belirtti.

"Otobüs Taşlanması İddiaları Tamamen Algıydı"

Yeni takımıyla oynanan maçın ardından gündeme gelen "Galatasaray otobüsü taşlandı" iddialarına da açıklık getiren oyuncu, olayın bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu ifade etti.

Tesadüfen bir düğün konvoyuna denk gelindiğini ancak bunun kendi üzerinden bir algı operasyonuna dönüştürüldüğünü belirten Köksal, "Suçlu oluyorum, benim yüzümden bana algı yaratılıyor ama her zaman sustum, hiçbir şey söylemedim" şeklinde konuştu.

"Galatasaray Camiasına Asla Hadsizlik Yapmam"

Sahadaki hırslı tutumunun yanlış yorumlanmaması gerektiğini de ekleyen Göksenin Köksal, "Galatasaray'a karşı asla öyle bir haddim, saygısızlığım olamaz; benim hırsım sadece belirli kişilere karşıydı" diyerek camiaya ve taraftara olan saygısının altını çizdi.

Hayatta ve profesyonel sporda iniş çıkışların her zaman olabileceğini, geçmişte en formda olduğu dönemde çapraz bağlarının da koptuğunu hatırlatan tecrübeli isim, "Önemli olan sağlığımızın yerinde olması ve iyi insan olmak, gerisi çok da mühim değil" diyerek sözlerini tamamladı.

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