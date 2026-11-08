Roma'dan Sassuolo'ya 3 gol! Seri devam ediyor

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma, sahasında konuk ettiği Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Mario Hermoso ve Rodrigo Mora kaydederken Sassuolo futbolcusu Sebastian Walukiewicz topu kendi ağlarına gönderdi.
ROMA, HERMOSO İLE ÖNE GEÇTİ!
Karşılaşmanın 27. dakikasında Roma öne geçti.
Ceza sahası içerisinde boşta kalan topa vuran Mario Hermoso, meşin yuvarlağı üst direğin hemen altından ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı.
SASSUOLO'DAN KENDİ KALESİNE GOL!
Roma, ilk golün ardından farkı kısa sürede ikiye çıkardı.
Mücadelenin 30. dakikasında Sassuolo savunmasında Sebastian Walukiewicz, topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0 oldu.
İlk yarı, Roma'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
SON SÖZÜ RODRIGO MORA SÖYLEDİ!
Karşılaşmanın 58. dakikasında Roma üçüncü golünü buldu.
Aldığı pasın ardından savunma oyuncularının arasından sıyrılan Rodrigo Mora, yerden yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi: 3-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti.
ROMA'DAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET!
Bu sonuçla Roma, Serie A'da üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Puanını 27'ye yükselten başkent temsilcisi, ikinci sırada yer aldı.
SASSUOLO 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR!
Roma deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Sassuolo'nun ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.
Konuk ekip, 8 puanla 17. sırada kaldı.
Roma, Serie A'nın gelecek haftasında Parma'ya konuk olacak.
Sassuolo ise sahasında Genoa'yı ağırlayacak.
ROMA, HERMOSO İLE ÖNE GEÇTİ!
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Karşılaşmanın 27. dakikasında Roma öne geçti.
Ceza sahası içerisinde boşta kalan topa vuran Mario Hermoso, meşin yuvarlağı üst direğin hemen altından ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı.
SASSUOLO'DAN KENDİ KALESİNE GOL!
Roma, ilk golün ardından farkı kısa sürede ikiye çıkardı.
Mücadelenin 30. dakikasında Sassuolo savunmasında Sebastian Walukiewicz, topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0 oldu.
İlk yarı, Roma'nın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
SON SÖZÜ RODRIGO MORA SÖYLEDİ!
Karşılaşmanın 58. dakikasında Roma üçüncü golünü buldu.
Aldığı pasın ardından savunma oyuncularının arasından sıyrılan Rodrigo Mora, yerden yaptığı vuruşla topu sol alt köşeden ağlara gönderdi: 3-0.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Roma, Sassuolo'yu 3-0 mağlup etti.
ROMA'DAN ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET!
Bu sonuçla Roma, Serie A'da üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.
Puanını 27'ye yükselten başkent temsilcisi, ikinci sırada yer aldı.
SASSUOLO 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR!
Roma deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Sassuolo'nun ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükseldi.
Konuk ekip, 8 puanla 17. sırada kaldı.
Roma, Serie A'nın gelecek haftasında Parma'ya konuk olacak.
Sassuolo ise sahasında Genoa'yı ağırlayacak.