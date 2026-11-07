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Başakşehir, Göztepe'nin serisini İzmir'de bitirdi!

Başakşehir, geriye düştüğü maçta Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler sezonun ilk deplasman galibiyetini alırken Göztepe'nin dört maçlık galibiyet ve altı maçlık yenilmezlik serileri sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 21:00 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 21:10
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Göztepe'nin serisini İzmir'de bitirdi!
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Başakşehir'i konuk etti. Çağdaş Altay'ın yönettiği karşılaşmayı Başakşehir 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekip, 18. dakikada Juan ile öne geçti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri ise 22. dakikada Davie Selke ve 83. dakikada Edin Visca kaydetti.

GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ, SELKE YANIT VERDİ

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Taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmek isteyen Göztepe, Juan'ın 18. dakikadaki golüyle üstünlüğü yakaladı.

Başakşehir'in cevabı dört dakika sonra geldi. Ivan Brnic'in asistinde ağları havalandıran Selke, 22. dakikada skoru 1-1'e getirdi. İlk yarı karşılıklı gollerle tamamlandı.

SONRADAN GİRENLER MAÇI ÇEVİRDİ

Başakşehir'de ikinci yarıda yapılan değişiklikler karşılaşmanın sonucunu belirledi. Konuk ekipte 66. dakikada Brnic'in yerine Edin Visca, 78. dakikada ise Ömer Ali Şahiner'in yerine Onur Bulut oyuna girdi.

Bu iki futbolcu, 83. dakikada galibiyet golünde buluştu. Onur Bulut'un asistinde fileleri havalandıran Visca, Başakşehir'i 2-1 öne taşıdı. Turuncu-lacivertliler, geriye düştükleri deplasmandan üç puanla ayrıldı.

GÖZTEPE'NİN ÇIKIŞINA FREN

Eyüpspor, Kocaelispor, Çorum FK ve Fenerbahçe'yi üst üste mağlup eden Göztepe'nin dört maçlık galibiyet serisi Başakşehir karşısında sona erdi. Öncesinde Rizespor ve Alanyaspor ile de berabere kalan sarı-kırmızılılar, altı maçlık yenilmezlik serisinin ardından kaybetti. Bu altı karşılaşmada 14 puan toplayan İzmir ekibi, yedinci maçında sahadan puansız ayrıldı.

BAŞAKŞEHİR DEPLASMANDA İLK KEZ KAZANDI

Bir önceki hafta Samsunspor'u 5-2 yenen Başakşehir, Göztepe galibiyetiyle üst üste ikinci kez kazandı. Son altı lig maçında dört galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle 13 puan toplayan turuncu-lacivertliler, dış sahadaki galibiyet hasretini de bitirdi. İlk dört deplasmanından bir beraberlik ve üç yenilgi çıkaran Başakşehir, sezonun ilk deplasman galibiyetine İzmir'de ulaştı.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Başakşehir puanını 17'ye yükselterek mevcut tabloda yedinci sıraya çıktı. Göztepe ise 15 puanda kalarak 10. basamakta yer aldı.

Milli aranın ardından Göztepe, 22 Kasım'da Erzurumspor'a konuk olacak. Başakşehir ise 23 Kasım'da Çorum FK'yi ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Olsen'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Kemen'in vuruşunda meşin yuvarlak defanstan sekip Selke'nin önünde kaldı. Selke'nin şutu savunmaya çarpıp direğin üstünden dışarı çıktı.
18. dakikada Göztepe öne geçti. Rhaldney'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı Janderson kafasıyla Juan'ın önüne indirdi. Juan, defans oyuncularının arasından sıyrılıp topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
22. dakikada İstanbul Başakşehir beraberliği sağladı. Brnic'in sol kanattan ortasında altıpas üzerinde iyi yükselen Selke, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada İstanbul Başakşehir gole yaklaştı. Kaluzinski'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Shomurodov'un vuruşunda kaleci Arda Özçimen meşin yuvarlağı çeldi.
81. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın pasında ceza sahası içerisine giren Antunes'in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
83. dakikada İstanbul Başakşehir öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Visca, meşin yuvarlağı yerden ağlarla buluşturdu: 1-2.
89. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Rhaldney'in kullandığı kornerde defanstan seken topu önünde bulan Bokele'nin vuruşunda kaleci Deniz Dilmen, meşin yuvarlağı çeldi.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Samet Çavuş, Kerem İlitangil

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan (Dk. 82 Matos), Taha Altıkardeş, Godoi (Dk. 88 Bekir Turaç Böke), Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes (Dk. 82 Anjorin), Janderson (Dk. 66 Henrique), Juan (Dk. 82 Armstrong)

İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Onur Bulut), Emin Bayram, Ba, Karbownik, Kemen, Kaluzinski (Dk. 78 Onur Ergün), Olsen, Shomurodov (Dk. 86 Opoku), Brnic (Dk. 66 Visca), Selke (Dk. 67 Bertuğ Yıldırım)

Goller: Dk. 18 Juan (Göztepe), Dk. 22 Selke, Dk. 83 Visca (İstanbul Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ba (İstanbul Başakşehir), Dk. 49 Antunes, Dk. 79 Bokele (Göztepe)

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