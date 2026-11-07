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Mustafa Dalcı: "Süreç bizim için iyi gitmiyor"

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 16:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mustafa Dalcı: 'Süreç bizim için iyi gitmiyor'
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a 2-0 yenilen Eyüpspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, karşılaşmada oyuncularının golü yedikten sonra toparlanmakta zorlandığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mustafa Dalcı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Dalcı, "Ne olursa olsun puan veya puanlar almamız gerekiyordu. Süreç bizim için iyi gitmiyor. Toparlanmak adına oynadığımız her maç bizim için aslında bir fırsat. Bu fırsatları da değerlendiremiyoruz. Maalesef bu seviyede yediğimiz iki çok basit gol mağlubiyeti getirdi. Bu durumda olan takımların golü yedikten sonra zihinsel ve psikolojik olarak toparlanması zor oluyor. Oyuncularım biraz toparlanmakta zorlandı." ifadelerini kullandı.

Dalcı, karşılaşmanın ikinci yarısında skoru yakalamak için önde baskılara başladıklarını aktararak, "İkinci yarıda oyunu ön alanlarda oynadık. Yakaladığımız fırsatlar vardı ama burada çok becerikli olamadık. Mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Bu seviyede ilk defa oynayan 19 yaşında 3 oyuncumuz vardı. Eksiklerden dolayı onları oynatmak zorundaydık. Bütün bunları düşündüğümüzde vazgeçmeden devam etmemiz gerekiyor. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.



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