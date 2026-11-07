Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'tan tercihi

Lider Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde Victor Osimhen şoku yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hafta için Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme oluşan Nijeryalı golcünün geçireceği operasyon nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.
Sarı kırmızılılarda Osimhen'in yokluğunda santrfor bölgesinde forma giyecek isim ise netleşti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yıldız oyuncunun yerine Deniz Gül'e forma vermesi bekleniyor.
Sarı kırmızılılarda Osimhen'in yokluğunda santrfor bölgesinde forma giyecek isim ise netleşti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yıldız oyuncunun yerine Deniz Gül'e forma vermesi bekleniyor.
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