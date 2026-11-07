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Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'tan tercihi

Galatasaray'da sakatlanan Victor Osimhen 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sarı kırmızılıların Amedspor ile oynayacağı kritik maç öncesinde Osimhen'in yerine forma giyecek isim belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 12:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'tan tercihi
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Lider Galatasaray'da Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam oynanacak Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde Victor Osimhen şoku yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hafta için Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart karşılaşmasında sol dizinde esneme oluşan Nijeryalı golcünün geçireceği operasyon nedeniyle forma giyemeyeceği açıklandı.

Sarı kırmızılılarda Osimhen'in yokluğunda santrfor bölgesinde forma giyecek isim ise netleşti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, yıldız oyuncunun yerine Deniz Gül'e forma vermesi bekleniyor.





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