Kocaelispor güldü, Eyüpspor'un hasreti büyüdü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Daniel Agyei ve 28. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.
İlk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçiren yeşil-siyahlılar, karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.
EYÜPSPOR'UN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR
Bu sonuçla Kocaelispor, ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 19'a çıkardı ve 6. sıraya yükseldi.
Eyüpspor ise üst üste 8. mağlubiyetini yaşadı. Bu sezon ligde yalnızca 1 kez kazanabilen İstanbul ekibi, diğer maçlarının tamamından mağlubiyetle ayrıldı. 3 puanda kalan Eyüpspor, haftayı son sırada tamamladı.
BERKAN KUTLU FORMDA
Sezon başında Konyaspor'dan Kocaelispor'a transfer olan Berkan Kutlu, yeşil-siyahlılarla kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.
Bu mücadelede de fileleri havalandıran 28 yaşındaki orta saha, bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltirken takımına 2 defa da asist katkısı sağladı.
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Eyüpspor ise 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sissoho'nun ceza yayının sol çaprazından şutunda, kaleci Moldovan meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin gerisinde önünde bulan Agyei'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada Baku'nun pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Uğur Kaan Yıldız'ın vuruşunda meşin yuvarlak, Eyüpspor savunmasına çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Moldovan, meşin yuvarlağı önledi.
22. dakikada Massanga'nın pasında topla buluşan Boutobba, Kocaelisporlu Berkan Kutlu'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı önledi.
28. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün uzun pasında sol kanatta topla buluşan Baku, ceza sahasının sol tarafındaki Rivas'a meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza yayında topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-2.
Kocaelispor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstün tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Kocaelispor'a galibiyeti getiren goller, 5. dakikada Daniel Agyei ve 28. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.
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İlk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçiren yeşil-siyahlılar, karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.
EYÜPSPOR'UN KÖTÜ GİDİŞATI SÜRÜYOR
Bu sonuçla Kocaelispor, ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 19'a çıkardı ve 6. sıraya yükseldi.
Eyüpspor ise üst üste 8. mağlubiyetini yaşadı. Bu sezon ligde yalnızca 1 kez kazanabilen İstanbul ekibi, diğer maçlarının tamamından mağlubiyetle ayrıldı. 3 puanda kalan Eyüpspor, haftayı son sırada tamamladı.
BERKAN KUTLU FORMDA
Sezon başında Konyaspor'dan Kocaelispor'a transfer olan Berkan Kutlu, yeşil-siyahlılarla kariyerinin en golcü sezonunu geçiriyor.
Bu mücadelede de fileleri havalandıran 28 yaşındaki orta saha, bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltirken takımına 2 defa da asist katkısı sağladı.
GELECEK HAFTA RAKİPLERİ
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Eyüpspor ise 22 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Kocaelispor öne geçti. Sissoho'nun ceza yayının sol çaprazından şutunda, kaleci Moldovan meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu altıpas çizgisinin gerisinde önünde bulan Agyei'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
12. dakikada Baku'nun pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Uğur Kaan Yıldız'ın vuruşunda meşin yuvarlak, Eyüpspor savunmasına çarpıp kaleye yöneldi. Kaleci Moldovan, meşin yuvarlağı önledi.
22. dakikada Massanga'nın pasında topla buluşan Boutobba, Kocaelisporlu Berkan Kutlu'dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı önledi.
28. dakikada Kocaelispor farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün uzun pasında sol kanatta topla buluşan Baku, ceza sahasının sol tarafındaki Rivas'a meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza yayında topla buluşan Berkan Kutlu'nun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 0-2.
Kocaelispor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 üstün tamamladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza yayının içerisinde topla buluşan Sissoho'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
67. dakikada Raux Yao'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Abdullahi, kaleci Serhat'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kocaelisporlu Emir Ortakaya, kaleci Serhat'ın müdahalesine rağmen kaleye yönelen topa müdahale ederek golü önledi.
90+1. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde sağ kanatta topla buluşan Sadia, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Yusuf Barası'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Kocaelispor, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Melek Dakan, Samet Çiçek, Selahattin Altay
Eyüpspor: Moldovan, Ömer Ahmet Ceyhan (Dk. 63 Berhan Kutlay Şatlı), El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga (Dk. 85 Hamza Akman), Raux Yao, Boutobba (Dk. 46 Yusuf Barası), Sabiri (Dk. 46 Costa), Pintor (Dk. 18 Sadia), Abdullahi
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas (Dk. 84 Muharrem Cinan), Berkan Kutlu, Sissoho (Dk. 84 Gulliksen), Show (Dk. 6 Tayfur Bingöl), Agyei, Baku (Dk. 74 Sousa), Aye (Dk. 74 Metehan Altunbaş)
Goller: Dk. 5 Agyei, Dk. 28 Berkan Kutlu (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Tayfur Bingöl, Dk. 82 Rivas, Dk. 83 Agyei (Kocaelispor), Dk. 82 Jules (Eyüpspor)
67. dakikada Raux Yao'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Abdullahi, kaleci Serhat'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasının sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kocaelisporlu Emir Ortakaya, kaleci Serhat'ın müdahalesine rağmen kaleye yönelen topa müdahale ederek golü önledi.
90+1. dakikada paslaşılarak kullanılan kornerde sağ kanatta topla buluşan Sadia, arka direğe doğru ortasını açtı. Bu noktada bulunan Yusuf Barası'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Kocaelispor, müsabakadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Melek Dakan, Samet Çiçek, Selahattin Altay
Eyüpspor: Moldovan, Ömer Ahmet Ceyhan (Dk. 63 Berhan Kutlay Şatlı), El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga (Dk. 85 Hamza Akman), Raux Yao, Boutobba (Dk. 46 Yusuf Barası), Sabiri (Dk. 46 Costa), Pintor (Dk. 18 Sadia), Abdullahi
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Emir Ortakaya, Rivas (Dk. 84 Muharrem Cinan), Berkan Kutlu, Sissoho (Dk. 84 Gulliksen), Show (Dk. 6 Tayfur Bingöl), Agyei, Baku (Dk. 74 Sousa), Aye (Dk. 74 Metehan Altunbaş)
Goller: Dk. 5 Agyei, Dk. 28 Berkan Kutlu (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Tayfur Bingöl, Dk. 82 Rivas, Dk. 83 Agyei (Kocaelispor), Dk. 82 Jules (Eyüpspor)