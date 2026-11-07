Çorum FK'de Fenerbahçe öncesi iki eksik

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemeyecek.
Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.
Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi yenerek lig sıralamasında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı devam eden Fredy ile kart cezalısı Gökhan Sazdağı, bu maçta forma giyemeyecek.
Ligde iki takım da 5'er galibiyet, 1'er beraberlik ve 4'er mağlubiyetle 16'şar puana sahip.
Çorum FK, sahasında Fenerbahçe'yi yenerek lig sıralamasında rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor.
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