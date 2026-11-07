Fenerbahçe, Çorum FK maçının kamp kadrosunu açıkladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 3 İSİM KADRODA YOK
Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle Çorum FK maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Archie Brown ise cezası nedeniyle kafilede yer almadı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle Çorum FK maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Archie Brown ise cezası nedeniyle kafilede yer almadı.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU
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