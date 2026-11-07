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Fenerbahçe, Çorum FK maçının kamp kadrosunu açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK ile karşılaşacak Fenerbahçe, mücadelenin kamp kadrosunu duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 13:44 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 13:45
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Çorum FK maçının kamp kadrosunu açıkladı!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Marco Asensio ve Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle Çorum FK maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi. Archie Brown ise cezası nedeniyle kafilede yer almadı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KAMP KADROSU






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