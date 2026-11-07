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Cristiano Ronaldo'nun milli takıma vedasında Jorge Jesus etkisi

PortuGOAL yazarı Sean Gillen, Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na vedasını öne çekmesinde Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlığın etkili olmuş olabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 12:09
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Cristiano Ronaldo'nun milli takıma vedasında Jorge Jesus etkisi
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Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
Al Nassr
Dünya futbolunun en önemli yıldızları arasında yer alan Portekizli Cristiano Ronaldo'nun milli takım kariyerini noktalaması, kamuoyunun en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 41 yaşındaki yıldız futbolcu, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 234 maçta attığı 146 golle hem bir milli takımda en fazla forma giyen hem de en çok gol atan erkek oyuncu rekorlarını elinde bulunduruyor.

Ronaldo, milli takımdaki son maçına eylül ayında UEFA Uluslar Ligi'nde çıktı. Portekiz'in Galler'i 1-0 mağlup ettiği karşılaşma, tecrübeli futbolcunun milli formayla son mücadelesi oldu.

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Ülkesiyle 2016 Avrupa Şampiyonası'nı (EURO 2016) ve iki kez de UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Ronaldo'nun bu şekilde vedası, akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Bazı uluslararası basın kuruluşları, Ronaldo ile teknik direktör Jorge Jesus arasında yaşanan anlaşmazlığın Portekizli yıldızın milli takım kariyerini noktalama kararında etkili olduğunu öne sürdü.

Portekiz futbolu hakkında yayın yapan PortuGOAL'un yazarı Sean Gillen, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Ronaldo'nun vedasının Portekiz'de yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, yıldız oyuncunun doğru bir zamanda milli takımı bıraktığını ifade etti.

Teknik direktör Jorge Jesus ile arasında yaşanan problemlerin de Ronaldo'nun kararını etkilediğini vurgulayan Gillen, "Belki de milli takıma veda etmeyi gelecek yaz UEFA Uluslar Ligi'nin sona ermesinin ardından planlıyordu ancak Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık bu kararı öne çekmesine neden olmuş olabilir. Şahsen Jesus, bu süreci oldukça bilinçli bir şekilde yönetti ve muhtemelen Ronaldo'ya artık istenmediğini hissettirdi." yorumunda bulundu.

- Portekiz, Ronaldo'nun liderliğinde tarihindeki ilk uluslararası kupayı kazandı

Ronaldo'nun Portekiz'i EURO 2016'da şampiyonluğa taşımasının önemine vurgu yapan Gillen, bu ilk kupanın, başka hiçbir başarıyla kıyaslanamayacak kadar özel bir an olduğunun altını çizdi.

Gillen, "2016 yılında Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak ülkesine tarihindeki ilk uluslararası kupayı getirdi. Portekiz bu yaz Dünya Kupası'nı kazansaydı bile 2016'daki zaferin oluşturduğu duyguyla yarışabileceğinden emin değilim. EURO 2016 ile iki Uluslar Ligi şampiyonluğunu bu kariyere eklemesi çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

"Ronaldo, kariyerinin en verimli döneminde daha güçlü bir Portekiz kadrosuyla oynasaydı çok daha fazlasını başarabilirdi." diyen İngiliz gazeteci, "Kariyerini futbol tarihinin en golcü oyuncusu olarak tamamlayacak. Peşinden büyük bir kararlılıkla koştuğu rekorlar ve rakamların mirasının temel taşları olduğu tartışılmaz." şeklinde konuştu.

- Ronaldo sonrası Portekiz'de liderlik

Jesus'un, Ronaldo'nun ardından tek bir kişinin yerine "bir liderler grubu" oluşturmayı hedeflediğini düşündüğünü vurgulayan Gillen, Bruno Fernandes, Bernardo Silva ve Ruben Dias'ın kaptanlık için en güçlü adaylar olduğunu söyledi.

Ronaldo'nun ayrılmasının ardından hücum hattında daha akıcı bir oyunun tercih edileceğini aktaran İngiliz gazeteci, "Bernardo Silva ve Bruno Fernandes, kariyerlerinin ilerleyen dönemlerine yaklaşıyor, kendilerini 2028 Avrupa Şampiyonası öncesinde göstermeleri gerekecek. Artık golcü oyuncular konusu daha fazla gündeme gelecek. Gonçalo Ramos bu görev için olası aday olarak gösteriliyor ancak Milan'a transfer olduktan sonra henüz güçlü bir başlangıç yapamadı. Joao Felix ise daha fazla sorumluluk üstlenmekten keyif aldığına dair işaretler verdi. Yine de kesin bir değerlendirme yapmak için henüz erken." dedi.

"Ronaldo'nun 23 yıllık milli takım kariyerindeki en önemli an hangisidir?" sorusunu da cevaplayan Gillen, EURO 2016 finalinin en unutulmaz an olduğunun altını çizdi.

Gillen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu hikaye, her Portekizlinin tüylerini diken diken etmeye devam edecek ve tüm dramatik yönleriyle yeni nesillere aktarılacak. Portekiz, ev sahibi Fransa karşısında favori değildi. Turnuvanın en iyi oyuncusu olan Ronaldo'nun sakatlanarak gözyaşları içinde oyundan çıkması ise yürek burkan bir andı. Kenarda topallayarak dolaşması ve takım arkadaşlarını sürpriz bir galibiyete ulaşmaları için motive etmeye çalıştığı görüntüler unutulmaz."

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