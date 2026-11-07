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Beşiktaş ile Gençlerbirliği ligde 97. kez karşılaşacak

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 97. kez karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 14:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş ile Gençlerbirliği ligde 97. kez karşılaşacak
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Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 8 Kasım Pazar günü yapacakları maçla Süper Lig'de 97. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki takım arasında geride kalan maçlarda Beşiktaş 55, Gençlerbirliği ise 10 kez kazandı, Taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş, 156 kez rakip ağları havalandırırken, Gençlerbirliği ise 66 golle siyah-beyazlılara karşılık verdi.

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Beşiktaş, "Dolmabahçe"deki son iki maçta yenildi

Siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği ile "Dolmabahçe"de oynadığı son 2 lig maçında mağlup oldu.

Tarafların 2020-2021 sezonunda İstanbul'da oynadığı karşılaşmada Ankara temsilcisi, sahadan tek golle 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'de kozlarını 4 yıllık aranın ardından geçen sezon paylaşan takımların randevusunda Gençlerbirliği, rakibini bu kez 2-1 yendi.

Beşiktaş, evinde 3 kez kaybetti

Siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği karşısındaki galibiyet üstünlüğü, ev sahibi olduğu müsabakalara da yansıdı.

Beşiktaş, sahasında yaptığı 48 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece 3 kez yenildi. Taraflar, 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanındaki ilk galibiyetini 2000-2001 sezonunda 3-0'lık skorla aldı. Ankara temsilcisi, 2020-2021 sezonunda rakibini İstanbul'da 1-0 yenerek ikinci kez sahadan galip ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek üçüncü galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, iç sahada 85 gol attı, rakibinin 28 golüne engel olamadı.

İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlılar, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Öte yandan Beşiktaş, ayrıca Tüpraş Stadı'nın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile iç sahadaki bir mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı.

Siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.

Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

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