Galatasaray Daikin ve Beşiktaş filede kozlarını paylaşacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray Daikin, 8 Kasım Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak derbi, saat 14.00'te başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
Galatasaray, Sultanlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.
Ligde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray, Sultanlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.
Ligde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.
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