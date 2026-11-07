Rakibimiz Fransa'nın kadrosu açıklandı!

2026-27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız ile mücadele edecek Fransa'nın aday kadrosu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Zinedine Zidane tarafından belirlenen kadroda Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele ve Eduardo Camavinga gibi yıldız isimler yer aldı.
FRANSA'NIN ADAY KADROSU
Kaleci: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse)
Defans: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Münih), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Pierre Kalulu (Milan), Leny Yoro (Manchester United)
Orta saha: Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Marsilya), Lucas Da Cunha (Como), Rayan Cherki (Manchester City)
Hücum: Kylian Mbappe (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (Liverpool), Michael Olise (Bayern Münih), Desire Doue (PSG), Pablo Pagis (Paris FC)
FRANSA'NIN GRUPTAKİ PERFORMANSI
Grubun ilk iki maçında A Milli Futbol Takımımız ve Belçika'yı deplasmanda mağlup eden Fransa, İtalya ile sahasında berabere kaldı. Zidane'ın öğrencileri, son olarak kendi sahasında Belçika'yı mağlup etmeyi başardı.
İtalya ile deplasmanda karşılaşacak Fransa, gruptaki son maçında ise A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek.
FRANSA'NIN ADAY KADROSU
Kaleci: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse)
Defans: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Münih), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Pierre Kalulu (Milan), Leny Yoro (Manchester United)
Orta saha: Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Marsilya), Lucas Da Cunha (Como), Rayan Cherki (Manchester City)
Hücum: Kylian Mbappe (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (Liverpool), Michael Olise (Bayern Münih), Desire Doue (PSG), Pablo Pagis (Paris FC)
FRANSA'NIN GRUPTAKİ PERFORMANSI
Grubun ilk iki maçında A Milli Futbol Takımımız ve Belçika'yı deplasmanda mağlup eden Fransa, İtalya ile sahasında berabere kaldı. Zidane'ın öğrencileri, son olarak kendi sahasında Belçika'yı mağlup etmeyi başardı.
İtalya ile deplasmanda karşılaşacak Fransa, gruptaki son maçında ise A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek.
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