Dün
BİTTİ
Gaziantep FK
0
Kasımpaşa
2
Dün
BİTTİ
Antalyaspor
1
Bursaspor
1
Dün
BİTTİ
Sarıyer
1
Iğdır FK
1
Dün
BİTTİ
Hamburger SV
3
Mönchengladbach
1
Dün
BİTTİ
Everton
3
Coventry City
1
Dün
BİTTİ
Sevilla
0
Alaves
0
Dün
BİTTİ
Venezia
2
Udinese
1
Dün
BİTTİ
Toulouse
3
Strasbourg
1
Dün
BİTTİ
Willem
1
PEC Zwolle
1

Rakibimiz Fransa'nın kadrosu açıklandı!

2026-27 UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımımız ile aynı grupta yer alan Fransa'nın aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Zinedine Zidane, yıldız isimlerin yer aldığı kadroyu duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 00:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rakibimiz Fransa'nın kadrosu açıklandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2026-27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımız ile mücadele edecek Fransa'nın aday kadrosu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Zinedine Zidane tarafından belirlenen kadroda Kylian Mbappe, Michael Olise, Ousmane Dembele ve Eduardo Camavinga gibi yıldız isimler yer aldı.

FRANSA'NIN ADAY KADROSU

Kaleci: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Toulouse)

Defans: Andy Diouf (Inter), Malo Gusto (Chelsea), Jeremy Jacquet (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Münih), Ibrahima Konate (Real Madrid), Adrien Truffert (Bournemouth), Pierre Kalulu (Milan), Leny Yoro (Manchester United)

Orta saha: Aurelien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (PSG), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Adrien Rabiot (Marsilya), Lucas Da Cunha (Como), Rayan Cherki (Manchester City)

Hücum: Kylian Mbappe (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter), Bradley Barcola (Liverpool), Michael Olise (Bayern Münih), Desire Doue (PSG), Pablo Pagis (Paris FC)

FRANSA'NIN GRUPTAKİ PERFORMANSI

Grubun ilk iki maçında A Milli Futbol Takımımız ve Belçika'yı deplasmanda mağlup eden Fransa, İtalya ile sahasında berabere kaldı. Zidane'ın öğrencileri, son olarak kendi sahasında Belçika'yı mağlup etmeyi başardı.

İtalya ile deplasmanda karşılaşacak Fransa, gruptaki son maçında ise A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek.



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.