Fred'den Galatasaray itirafı!

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Fred, Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Brezilyalı futbolcu, katıldığı RomarioTV yayınında kendisine yöneltilen "Karşılaşması en zorlu taraftar?" sorusuna Galatasaray yanıtını verdi.
Sarı-lacivertli formayla Türkiye'de önemli derbilere çıkan Fred, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının kendisi için farklı bir anlam taşıdığını dile getirdi.
"GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ YAŞAMAK ÇOK FARKLI"
Deneyimli futbolcu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihsel önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yaşamak çok farklı. Bu, tarihsel açıdan çok büyük bir derbi."
Fred, son oynanan derbiyi evinden takip ettiğini belirtirken maçın ardından yaşanan olayları da takip ettiğini söyledi.
"KAVGANIN EN İYİ ANLARINI İZLEDİM"
Brezilyalı futbolcu, son derbinin ardından yaşanan kavgaya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
"Geçen oynanan derbiyi evden izledim, maçı seyrediyordum. Maç bitince kavga çıktı, YouTube'a girip kavganın en iyi anlarını izledim, çılgınlık."
FRED'İN FENERBAHÇE KARİYERİ
Fred, 2023 yazında İngiliz ekibi Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takımda üç sezon forma giyen Brezilyalı orta saha, tüm kulvarlarda 129 karşılaşmada görev yaptı ve 12 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde takımın orta sahasındaki önemli isimlerden biri oldu.
33 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2026'da Fenerbahçe'den ayrılarak altyapısından yetiştiği Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile anlaşma sağladı. 2029 yılının sonuna kadar sözleşme imzalayan Fred, kariyerine ülkesinde devam ediyor.
Fred, Fenerbahçe'ye transferinden önce Shakhtar Donetsk ve Manchester United formalarını da giymiş, Brezilya Milli Takımı ile 2018 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında yer almıştı.
Sarı-lacivertli formayla Türkiye'de önemli derbilere çıkan Fred, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasının kendisi için farklı bir anlam taşıdığını dile getirdi.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
"GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİ YAŞAMAK ÇOK FARKLI"
Deneyimli futbolcu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihsel önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yaşamak çok farklı. Bu, tarihsel açıdan çok büyük bir derbi."
Fred, son oynanan derbiyi evinden takip ettiğini belirtirken maçın ardından yaşanan olayları da takip ettiğini söyledi.
"KAVGANIN EN İYİ ANLARINI İZLEDİM"
Brezilyalı futbolcu, son derbinin ardından yaşanan kavgaya ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
"Geçen oynanan derbiyi evden izledim, maçı seyrediyordum. Maç bitince kavga çıktı, YouTube'a girip kavganın en iyi anlarını izledim, çılgınlık."
FRED'İN FENERBAHÇE KARİYERİ
Fred, 2023 yazında İngiliz ekibi Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli takımda üç sezon forma giyen Brezilyalı orta saha, tüm kulvarlarda 129 karşılaşmada görev yaptı ve 12 gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde takımın orta sahasındaki önemli isimlerden biri oldu.
33 yaşındaki futbolcu, Ağustos 2026'da Fenerbahçe'den ayrılarak altyapısından yetiştiği Brezilya ekibi Atletico Mineiro ile anlaşma sağladı. 2029 yılının sonuna kadar sözleşme imzalayan Fred, kariyerine ülkesinde devam ediyor.
Fred, Fenerbahçe'ye transferinden önce Shakhtar Donetsk ve Manchester United formalarını da giymiş, Brezilya Milli Takımı ile 2018 ve 2022 Dünya Kupası kadrolarında yer almıştı.