Dusan Alimpijevic: 'Bu yüzdeyle kazanamayız!'

EuroLeague'in 10. haftasında sahasında Zalgiris'e 83-67 mağlup olan Beşiktaş'ta başantrenör Dusan Alimpijevic, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelenin ardından konuşan Sırp çalıştırıcı, kötü şut performansının mağlubiyette belirleyici olduğunu söyledi.
"BU YÜZDEYLE KAZANAMAYIZ"
Dış ve orta mesafeli atışlarda isabet bulmakta zorlandıklarını belirten Alimpijevic, "Bu gece kötü şut attık. Bu yüzdeyle oynarsak kazanamayız. Hücumda oyun akışımız istediğimiz gibi gitmedi. Normalde sahanın her iki tarafında da üretken olabiliyorduk ama bugün olmadı. Sonunda da kaybettik." dedi.
Rakipleri Zalgiris'in güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Zalgiris, bu takımı dörtlü finale kalmak için kurdu. Elindeki önemli oyuncuları tutarak, iyi kadro kurdular. Bir sonraki maçta değiştirecek çok fazla bir şey yok. Oyuncularım açık bir şekilde şut şansı buldu ama atamadık. Kimse bunu bilerek yapmadı ama sonuç olarak kaybettik." ifadelerini kullandı.
"İYİ BİR EFOR GÖSTERMEDİK"
Geride oldukları anlarda daha iyi reaksiyon göstermeleri gerektiğini dile getiren Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:
"Guard oyuncularımızın ritmine çok bağlıyız. Daha iyi reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. İyi bir efor göstermedik. Şut kaçırdığımız zaman defansa en iyi şekilde dönmeliyiz. 20 sayı geriye düştüğümüzde taraftarımızın sustuğunu duymadım. Onlar bu şekildeyken biz nasıl böyle oynarız? Bazı şeyler yolunda gitmese de vermemiz gereken reaksiyon bu değil."
LONNIE WALKER AÇIKLAMASI
Yeni transfer Lonnie Walker'ın performansını da değerlendiren Sırp başantrenör, "Walker, daha tam hazır değil. Basketbolcular da insan. Takıma adapte olmaları gerekebiliyor. Beşiktaş da sadece 1 oyuncudan ibaret değil. Walker da ağrısına rağmen bugün bizimleydi. İleride daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.
"BU YÜZDEYLE KAZANAMAYIZ"
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü
Dış ve orta mesafeli atışlarda isabet bulmakta zorlandıklarını belirten Alimpijevic, "Bu gece kötü şut attık. Bu yüzdeyle oynarsak kazanamayız. Hücumda oyun akışımız istediğimiz gibi gitmedi. Normalde sahanın her iki tarafında da üretken olabiliyorduk ama bugün olmadı. Sonunda da kaybettik." dedi.
Rakipleri Zalgiris'in güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, "Zalgiris, bu takımı dörtlü finale kalmak için kurdu. Elindeki önemli oyuncuları tutarak, iyi kadro kurdular. Bir sonraki maçta değiştirecek çok fazla bir şey yok. Oyuncularım açık bir şekilde şut şansı buldu ama atamadık. Kimse bunu bilerek yapmadı ama sonuç olarak kaybettik." ifadelerini kullandı.
"İYİ BİR EFOR GÖSTERMEDİK"
Geride oldukları anlarda daha iyi reaksiyon göstermeleri gerektiğini dile getiren Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:
"Guard oyuncularımızın ritmine çok bağlıyız. Daha iyi reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. İyi bir efor göstermedik. Şut kaçırdığımız zaman defansa en iyi şekilde dönmeliyiz. 20 sayı geriye düştüğümüzde taraftarımızın sustuğunu duymadım. Onlar bu şekildeyken biz nasıl böyle oynarız? Bazı şeyler yolunda gitmese de vermemiz gereken reaksiyon bu değil."
LONNIE WALKER AÇIKLAMASI
Yeni transfer Lonnie Walker'ın performansını da değerlendiren Sırp başantrenör, "Walker, daha tam hazır değil. Basketbolcular da insan. Takıma adapte olmaları gerekebiliyor. Beşiktaş da sadece 1 oyuncudan ibaret değil. Walker da ağrısına rağmen bugün bizimleydi. İleride daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.