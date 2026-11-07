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Özgür Öçal: "Çok zor bir deplasmandı"

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü Özgür Öçal, Gaziantep FK deplasmanında aldıkları galibiyetin önemine dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 06 Kasım 2026 23:12 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 00:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Özgür Öçal: 'Çok zor bir deplasmandı'
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Özgür Öçal, "önemli bir 3 puan" aldıklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Öçal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 25 dakikada iyi bir maç çıkardıklarını dile getirdi.

Maçta 2-0'lık skoru bulduktan sonra biraz geri çekilmeler olduğunu aktaran Öçal, "Takım savunmasını çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarı oyuncularımıza aynı şekilde oyunun devam etmesini gerektiğini söyledik. Onlar da bunu maçın başından sonuna kadar oyun disiplinine sadık kalarak devam ettiler. Çok zor bir deplasmandan önemli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Öçal, sezon başından bu yana iyi giden bir "serüvenleri" olduğunu aktararak bu performansı lig sonuna kadar sürdürmek istediklerini sözlerine ekledi.

 
 


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