Tahkim Kurulu'ndan Archie Brown kararı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray derbisinin ardından 3 maç ceza alan Fenerbahçe'den Archie Brown'a verilen ceza onandı.
ARCHIE BROWN İÇİN KARAR
Tahkim Kurulu'nun açıklamasında, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Futbolcusu Archibald Norman Brown'un kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
HANGİ MAÇLARDA YOK?
Fenerbahçe'nin Göztepe maçında kadroda yer almayan Archie Brown, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de Çorum FK ve Kocaelispor'la oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.
ARCHIE BROWN İÇİN KARAR
Tahkim Kurulu'nun açıklamasında, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Futbolcusu Archibald Norman Brown'un kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
HANGİ MAÇLARDA YOK?
Fenerbahçe'nin Göztepe maçında kadroda yer almayan Archie Brown, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de Çorum FK ve Kocaelispor'la oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.