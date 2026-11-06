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Tahkim Kurulu'ndan Archie Brown kararı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'den Archie Brown'a verilen 3 maçlık cezanın onandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 06 Kasım 2026 22:36 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2026 23:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Tahkim Kurulu'ndan Archie Brown kararı
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Archie Brown
Archie Brown
Fenerbahçe
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray derbisinin ardından 3 maç ceza alan Fenerbahçe'den Archie Brown'a verilen ceza onandı.

ARCHIE BROWN İÇİN KARAR

Tahkim Kurulu'nun açıklamasında, "Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Futbolcusu Archibald Norman Brown'un kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

HANGİ MAÇLARDA YOK?

Fenerbahçe'nin Göztepe maçında kadroda yer almayan Archie Brown, sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de Çorum FK ve Kocaelispor'la oynayacağı maçlarda da forma giyemeyecek.  



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