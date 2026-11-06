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Büyük Önder Atatürk anısına profesyonel liglerde saygı duruşunda bulunulacak

TFF, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümü dolayısıyla 6-11 Kasım tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel lig maçlarında 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

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Açık
calendar 06 Kasım 2026 23:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Büyük Önder Atatürk anısına profesyonel liglerde saygı duruşunda bulunulacak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü nedeniyle 6-11 Kasım tarihlerinde, profesyonel liglerdeki maçlar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü nedeniyle 6 Kasım - 11 Kasım 2026 tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabilecektir." ifadeleri kullanıldı.



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