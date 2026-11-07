CANLI: Fenerbahçe arsaVev - Galatasaray

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başladı. Mücadele TFF YouTube'dan canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI TAKİP
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
(DEVRE ARASI)
FENERBAHÇE ARSAVEV: 0
GALATASARAY: 0
CANLI TAKİP
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
(DEVRE ARASI)
FENERBAHÇE ARSAVEV: 0
GALATASARAY: 0
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü