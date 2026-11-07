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CANLI: Fenerbahçe arsaVev - Galatasaray

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 14:47 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 15:55
Haber: AA
CANLI: Fenerbahçe arsaVev - Galatasaray
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başladı. Mücadele TFF YouTube'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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FENERBAHÇE ARSAVEV: 0 

GALATASARAY: 0 



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