Bugün
16:00
Samsunspor
Konyaspor
Bugün
19:00
Galatasaray
Amed Sportif
CANLI
35'
Eyüpspor
0
Kocaelispor
2
Bugün
19:00
Göztepe
Başakşehir
CANLI
35'
Keçiörengücü
0
Manisa FK
0
CANLI
34'
Vanspor FK
1
Sivasspor
0
Bugün
16:00
Muğlaspor
Esenler Erokspor
Bugün
19:00
Pendikspor
İstanbulspor
Bugün
17:30
B. Dortmund
Elversberg
Bugün
17:30
Mainz 05
Bayern Munih
Bugün
17:30
Paderborn
E. Frankfurt
Bugün
17:30
RB Leipzig
Augsburg
Bugün
20:30
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Bugün
15:30
Leeds United
Tottenham
Bugün
18:00
Arsenal
Hull City
Bugün
18:00
Fulham
Newcastle
Bugün
20:30
N. Forest
M.City
Bugün
20:30
Osasuna
Athletic Bilbao
Bugün
23:00
Valencia
Real Madrid
Bugün
22:45
Roma
Sassuolo
Bugün
23:05
PSG
Troyes

Kars'ta ikiz milli judocular başarıya beraber yürüyor

Karslı ikiz milli judocular Diyar ve Gizem Savcı, 8 yıldır birlikte çalışarak kazandıkları Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarına yenilerini eklemek için mücadele ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 13:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kars'ta ikiz milli judocular başarıya beraber yürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Kars'ta 8 yıl önce judoya başlayan ikiz kardeşler Diyar ve Gizem Savcı, Türkiye ve Avrupa şampiyonluklarıyla elde ettikleri başarıları yeni madalyalarla taçlandırmak için birlikte çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atatürk İlkokulunda 8 yıl önce, 9 yaşındayken judoya başlayan kardeşler, zamanla kuraş branşında da kendilerini geliştirerek önemli derecelere ulaştı. Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Diyar Savcı ile judo ve kuraş branşlarında Türkiye birincisi olan Gizem Savcı, spor hayatları boyunca birbirlerinin en büyük destekçisi oldu.

Antrenmanlarda sürekli eşleşen ikizler, başarı ve başarısızlıklarını birlikte paylaşarak birbirlerini daha iyi dereceler elde etmeye teşvik etti.

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü


- "Her başarıda daha çok kendimize inandık"

Avrupa şampiyonu milli sporcu Diyar Savcı, AA muhabirine, ikiz kardeşiyle aynı spor dalında ilerlemenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

İkiziyle spora hevesli olduklarını ve okulda açılan kursla spor hayatlarının başladığını anlatan Diyar, "Kız kardeşimle beraber spora hevesimiz vardı, 8 yıl önce böyle bir başlangıç yapmak nasip oldu. O zamandan bu zamana gelmek kolay olmadı, zamanı geldi yenildik, zamanı geldi üzüldük, sakatlandık ama o zamandan bu zamana hep beraber geldik. O başarılı oldu ben izledim, ben başarılı oldum o izledi ama dostluğumuz baki kaldı. Rekabetten çok aramızda bir dostluğumuz oldu. Onun başarısı benim başarım, benim başarım onun başarısı oldu. Böyle birbirimizi hırslandırdık, her başarıda daha çok kendimize inandık. Daha güzellerini yapmak için buralardayız, inşallah daha güzelini beraber yapacağız." diye konuştu.

Diyar, kardeşiyle aralarında rekabetten çok güçlü bir dostluk bulunduğunu dile getirerek "Kız kardeşimle beraber büyüdük, çocukluğumdan beri hocamız hep bizi beraber çalıştırırdı, aramızda farklı bir bağ olduğu için birbirimizi güçlendirdik. Her maçta o benim arkamdaydı, ben de onun arkasındaydım birbirimize böyle destek verdik. En büyük desteğimiz zaten antrenmandaydı." dedi.

- "O bir başarı elde ettiğinde ben de yapabilirim diye düşünüyordum"

Türkiye dereceleri bulunan milli sporcu Gizem Savcı da ikiz kardeşiyle 8 yıl önce judoya başladıklarını, birlikte çalışarak önemli başarılara ulaştıklarını belirtti.

Antrenmanlarda sürekli eşleştiklerini ve birbirlerine destek olduklarını aktaran Gizem, kardeşinin elde ettiği başarıların kendisini de motive ettiğini söyledi.

Kardeşiyle zaman zaman tatlı bir rekabet yaşadıklarını anlatan Gizem, "O bir başarı elde ettiğinde ben de yapabilirim diye düşünüyordum. Bazen birbirimize 'Sen yaptın, ben neden yapamadım?' diyerek takılıyorduk. Bu durum bizi daha çok çalışmaya teşvik etti. Hedeflerim Türkiye'de yeni bir derece elde etmek daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrağı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İkimizin de milli sporcu olması bizim için çok güzel ve gurur verici bir duygu. Ailemizi de mutlu ettiğimizi düşünüyoruz, bu yüzden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Anne Dilek Savcı da çocuklarının küçük yaşlardaki hareketliliğini spora yönlendirmek amacıyla onları judoyla tanıştırdığını dile getirerek "Biraz tabii süreç ağır geçti ama sonu çok güzel oldu. İnşallah daha güzel olacağına inanıyorum. İkisiyle de gurur duyuyorum, ileride daha iyi dereceler yapacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.