Kadın futbolunda derbi heyecanı

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe arsaVev ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak. Mücadele TFF YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe arsaVev ligde oynadığı 7 maçta 19 puan toplarken, Galatasaray ise çıktığı 9 karşılaşmada hanesine 21 puan yazdırdı.
Fenerbahçe arsaVev ligde oynadığı 7 maçta 19 puan toplarken, Galatasaray ise çıktığı 9 karşılaşmada hanesine 21 puan yazdırdı.
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