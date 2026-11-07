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NBA Kupası'nda Luka Doncic'in 53 sayıyla oynadığı maçta Lakers, Blazers'ı yendi

Luka Doncic'in 53 sayı attığı maçta Lakers, Portland Trail Blazers'ı 124-118 mağlup ederken Boston Celtics de Charlotte Hornets'ı 119-80 yenerek NBA Kupası'nda 2'de 2 yaptı.

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calendar 07 Kasım 2026 11:50
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
NBA Kupası'nda Luka Doncic'in 53 sayıyla oynadığı maçta Lakers, Blazers'ı yendi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Luka Doncic'in 53 sayıyla oynadığı maçta Los Angeles Lakers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 124-118 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Crypto.com Arena'da oynanan karşılaşmada Doncic, 53 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Sloven basketbolcu ayrıca, 5 asist ve 5 ribauntla mücadele etti.

Lakers'ın NBA Kupası'ndaki ilk galibiyetinde Walker Kessler 16 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaparken Austin Reaves 25 sayı kaydetti.

Blazers'ta Deni Avdija, 22 sayı ve 11 asist, Donovan Clingan ise 17 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı. Damian Lillard 22 ve Toumani Camara ise 18 sayıyla maçı tamamladı.

- Celtics 2'de 2 yaptı

Jayson Tatum'ın 34 sayı, 9 asist ve 8 ribauntla oynadığı maçta Boston Celtics, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 119-80 yenerek NBA Kupası'nda 2'de 2 yaptı.

Spectrum Center'da oynanan mücadelede Derrick White 18 ve Payton Pritchard 12 sayıyla konuk ekibin galibiyetine katkı verdi.

İkinci maçından da yenilgiyle ayrılan ev sahibi Hornets'ta Naz Reid 14, Tidjane Salaün 13 ve Sion James 11 sayıyla oynadı.



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