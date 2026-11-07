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Fenerbahçe yenilgisi sonrası Iraola'ya eleştiri!

Liverpool'un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olmasının ardından teknik direktör Andoni Iraola'nın tercihleri İngiltere'de tartışma konusu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 11:59 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 12:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe yenilgisi sonrası Iraola'ya eleştiri!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 mağlup olan Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola'nın taktik tercihleri İngiliz futbol kamuoyunun gündemine oturdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kadıköy'de alınan yenilginin ardından özellikle Bradley Barcola'nın alışılmış pozisyonunun dışında görevlendirilmesi eleştirildi.

"BU BANA TUHAF GELDİ"

Eski İngiliz futbolcu Gary Lineker, Jamie Carragher'ın eleştirilerine katılarak Barcola'nın neden kendi pozisyonunda oynatılmadığını sorguladı.

The Rest Is Football podcast'inde konuşan Lineker, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun alışılmadık bir durum olduğunu düşündüm. Barcola bana o pozisyonda oynayabilecek türden bir oyuncu gibi görünmüyor, bu yüzden şaşırdım. Bana biraz tuhaf geldi."

BARCOLA KANADA DÖNÜYOR

Liverpool'un Premier Lig'de Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşmada Barcola'nın yeniden kanatta görev yapması bekleniyor.

İngiliz ekibi, Selhurst Park'ta oynanacak mücadelede Fenerbahçe yenilgisinin ardından yeniden galibiyet arayacak.





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