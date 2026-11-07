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Dursun Özbek'e Victor Osimhen tepkisi

Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen'in sakatlanması sonrası stadyum zeminini ve yönetimi eleştiren binlerce Galatasaray taraftarı, Başkan Dursun Özbek'i istifaya çağırdı. Sosyal medya üzerinden açılan istifa etiketi Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 09:28 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 09:51
Haber: Sözcü
Dursun Özbek'e Victor Osimhen tepkisi
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Galatasaray'da Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından taraftarların tepkisi kulüp yönetimine yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Stadyum zemininin durumunu eleştiren binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Başkan Dursun Özbek'in istifasını istedi.

6 Kasım akşamı X platformunda #dursunozbekistifa etiketiyle mesajlar paylaşan kullanıcılar, yönetimi eleştirdi. Etiket, Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.

SAKATLIĞIN ZEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI KESİNLEŞMEDİ

Nijeryalı golcünün sakatlığıyla yeniden başlayan zemin tartışmasında taraftarlar, sahanın futbolcuların sağlığı açısından risk oluşturduğunu savundu. Gerekli önlemlerin alınmadığını öne süren taraftarların bir bölümü, yaşananlardan yönetimi sorumlu tuttu.

Ancak Osimhen'in sakatlığının doğrudan stadyum zemininden kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.



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