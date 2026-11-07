Dursun Özbek'e Victor Osimhen tepkisi

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yaşadığı sakatlığın ardından taraftarların tepkisi kulüp yönetimine yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stadyum zemininin durumunu eleştiren binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Başkan Dursun Özbek'in istifasını istedi.
6 Kasım akşamı X platformunda #dursunozbekistifa etiketiyle mesajlar paylaşan kullanıcılar, yönetimi eleştirdi. Etiket, Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.
SAKATLIĞIN ZEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI KESİNLEŞMEDİ
Nijeryalı golcünün sakatlığıyla yeniden başlayan zemin tartışmasında taraftarlar, sahanın futbolcuların sağlığı açısından risk oluşturduğunu savundu. Gerekli önlemlerin alınmadığını öne süren taraftarların bir bölümü, yaşananlardan yönetimi sorumlu tuttu.
Ancak Osimhen'in sakatlığının doğrudan stadyum zemininden kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.
6 Kasım akşamı X platformunda #dursunozbekistifa etiketiyle mesajlar paylaşan kullanıcılar, yönetimi eleştirdi. Etiket, Türkiye gündeminde ilk sıraya yükseldi.
SAKATLIĞIN ZEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI KESİNLEŞMEDİ
Nijeryalı golcünün sakatlığıyla yeniden başlayan zemin tartışmasında taraftarlar, sahanın futbolcuların sağlığı açısından risk oluşturduğunu savundu. Gerekli önlemlerin alınmadığını öne süren taraftarların bir bölümü, yaşananlardan yönetimi sorumlu tuttu.
Ancak Osimhen'in sakatlığının doğrudan stadyum zemininden kaynaklandığına ilişkin kesinleşmiş bir tespit bulunmuyor.
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