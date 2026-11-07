Everton'ın galibiyetinde Thierno Barry şov

Premier Lig'de 10. haftanın açılış mücadelesinde Everton ile Coventry City karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Everton, Goodison Park'ta oynanan mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken ikinci yarıda gol yağmuru yaşandı. Coventry City, 52. dakikada Yann Gboho'nun golüyle öne geçti. Everton ise bu gole 57. dakikada Thierno Barry ile yanıt verdi.
Fransız golcü, 61. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 81. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un kaydettiği golde de asisti yapan Barry, 2 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vurdu.
Mücadeleyi 3-1 kazanan Everton, puanını 16'ya yükseltti. Coventry City ise 9 puanda kaldı.
SIDIKI CHERIF SONRADAN OYUNA GİRDİ
Coventry City'de Sidiki Cherif, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 19 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada Taiwo Awoniyi'nin yerine oyuna dahil oldu.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken ikinci yarıda gol yağmuru yaşandı. Coventry City, 52. dakikada Yann Gboho'nun golüyle öne geçti. Everton ise bu gole 57. dakikada Thierno Barry ile yanıt verdi.
Fransız golcü, 61. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. 81. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un kaydettiği golde de asisti yapan Barry, 2 gol ve 1 asistle karşılaşmaya damga vurdu.
Mücadeleyi 3-1 kazanan Everton, puanını 16'ya yükseltti. Coventry City ise 9 puanda kaldı.
SIDIKI CHERIF SONRADAN OYUNA GİRDİ
Coventry City'de Sidiki Cherif, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. 19 yaşındaki futbolcu, 87. dakikada Taiwo Awoniyi'nin yerine oyuna dahil oldu.
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