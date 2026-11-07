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Beşiktaş'ta stoper operasyonu başlıyor! Italiano kararını verdi

Beşiktaş'ta savunmada yaşanan sorunlar ocak ayı transfer planlarını değiştirdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun memnun olmadığı savunma performansı sonrası siyah-beyazlı yönetim, orta sahanın yanı sıra stoper takviyesi için de harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 09:21 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 09:43
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta stoper operasyonu başlıyor! Italiano kararını verdi
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UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e mağlup olan Beşiktaş'ta savunma hattı yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, bu sezonki 5. deplasman mağlubiyetini alırken savunmada yapılan hatalar dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Crystal Palace karşılaşmasında Tiago Djalo'nun, Celtic maçında ise Emmanuel Agbadou'nun pas hataları rakip takımların gol bulmasına neden oldu. Amedspor mağlubiyetiyle başlayan süreçte yaklaşık 1,5 aydır savunmadaki sorunlara çözüm bulunamaması, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tepkisini çekti.

8 MAÇTA 15 GOL YEDİLER



Beşiktaş'ın son 8 karşılaşmada kalesinde 15 gol görmesi, stoperlerin performanslarının sorgulanmasına neden oldu. Kaleci Nübel'in performansı da tartışma konusu haline geldi.

Yaz transfer döneminde Italiano'nun önceliği orta saha takviyesine vermesi nedeniyle stoper transferi geri planda kalmış, transfer döneminin son gününde yerli alternatif olarak Ümit Akdağ kadroya dahil edilmişti.

Ancak savunmada yaşanan sorunların ardından yönetim, ocak ayında orta saha transferinin yanı sıra stoper takviyesi yapmayı da gündemine aldı.

RASHICA İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Stoper transferi için çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetiminin önündeki en büyük engellerden biri ise yabancı kontenjanının dolu olması.

Siyah-beyazlılarda gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Diğer futbolcuların geleceği ise performanslarına göre değerlendirilecek.

ITALIANO'NUN HAMLELERİ DE TARTIŞILIYOR

Beşiktaş'ta yalnızca savunma oyuncularının performansı değil, teknik ekibin maç içerisindeki tercihleri de eleştiriliyor.

Kasımpaşa karşısında skor üstünlüğü Beşiktaş'tayken çift santrfora dönülmesi, orta sahaya müdahale yapılmaması ve son bölümdeki Rashica tercihi tartışma yarattı.

Celtic maçında ise Salih Özcan'ın yerine Orkun Kökçü'nün oyuna girmesinin ardından İskoç ekibinin daha rahat pozisyon bulduğu ve Beşiktaş savunmasının açıklarından yararlandığı belirtildi.

Kasımpaşa ve Celtic'in kulübeden oyuna dahil ettiği futbolcularla sonuç alması, Beşiktaş'ın oyuncu değişikliklerini de tartışmaya açtı.
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