Beşiktaş'ta stoper operasyonu başlıyor! Italiano kararını verdi

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e mağlup olan Beşiktaş'ta savunma hattı yeniden gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, bu sezonki 5. deplasman mağlubiyetini alırken savunmada yapılan hatalar dikkat çekti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Crystal Palace karşılaşmasında Tiago Djalo'nun, Celtic maçında ise Emmanuel Agbadou'nun pas hataları rakip takımların gol bulmasına neden oldu. Amedspor mağlubiyetiyle başlayan süreçte yaklaşık 1,5 aydır savunmadaki sorunlara çözüm bulunamaması, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tepkisini çekti.
8 MAÇTA 15 GOL YEDİLER
Beşiktaş'ın son 8 karşılaşmada kalesinde 15 gol görmesi, stoperlerin performanslarının sorgulanmasına neden oldu. Kaleci Nübel'in performansı da tartışma konusu haline geldi.
Yaz transfer döneminde Italiano'nun önceliği orta saha takviyesine vermesi nedeniyle stoper transferi geri planda kalmış, transfer döneminin son gününde yerli alternatif olarak Ümit Akdağ kadroya dahil edilmişti.
Ancak savunmada yaşanan sorunların ardından yönetim, ocak ayında orta saha transferinin yanı sıra stoper takviyesi yapmayı da gündemine aldı.
RASHICA İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Stoper transferi için çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetiminin önündeki en büyük engellerden biri ise yabancı kontenjanının dolu olması.
Siyah-beyazlılarda gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Diğer futbolcuların geleceği ise performanslarına göre değerlendirilecek.
ITALIANO'NUN HAMLELERİ DE TARTIŞILIYOR
Beşiktaş'ta yalnızca savunma oyuncularının performansı değil, teknik ekibin maç içerisindeki tercihleri de eleştiriliyor.
Kasımpaşa karşısında skor üstünlüğü Beşiktaş'tayken çift santrfora dönülmesi, orta sahaya müdahale yapılmaması ve son bölümdeki Rashica tercihi tartışma yarattı.
Celtic maçında ise Salih Özcan'ın yerine Orkun Kökçü'nün oyuna girmesinin ardından İskoç ekibinin daha rahat pozisyon bulduğu ve Beşiktaş savunmasının açıklarından yararlandığı belirtildi.
Kasımpaşa ve Celtic'in kulübeden oyuna dahil ettiği futbolcularla sonuç alması, Beşiktaş'ın oyuncu değişikliklerini de tartışmaya açtı.
8 MAÇTA 15 GOL YEDİLER
Beşiktaş'ın son 8 karşılaşmada kalesinde 15 gol görmesi, stoperlerin performanslarının sorgulanmasına neden oldu. Kaleci Nübel'in performansı da tartışma konusu haline geldi.
Yaz transfer döneminde Italiano'nun önceliği orta saha takviyesine vermesi nedeniyle stoper transferi geri planda kalmış, transfer döneminin son gününde yerli alternatif olarak Ümit Akdağ kadroya dahil edilmişti.
Ancak savunmada yaşanan sorunların ardından yönetim, ocak ayında orta saha transferinin yanı sıra stoper takviyesi yapmayı da gündemine aldı.
RASHICA İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Stoper transferi için çalışmalara başlayan Beşiktaş yönetiminin önündeki en büyük engellerden biri ise yabancı kontenjanının dolu olması.
Siyah-beyazlılarda gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Diğer futbolcuların geleceği ise performanslarına göre değerlendirilecek.
ITALIANO'NUN HAMLELERİ DE TARTIŞILIYOR
Beşiktaş'ta yalnızca savunma oyuncularının performansı değil, teknik ekibin maç içerisindeki tercihleri de eleştiriliyor.
Kasımpaşa karşısında skor üstünlüğü Beşiktaş'tayken çift santrfora dönülmesi, orta sahaya müdahale yapılmaması ve son bölümdeki Rashica tercihi tartışma yarattı.
Celtic maçında ise Salih Özcan'ın yerine Orkun Kökçü'nün oyuna girmesinin ardından İskoç ekibinin daha rahat pozisyon bulduğu ve Beşiktaş savunmasının açıklarından yararlandığı belirtildi.
Kasımpaşa ve Celtic'in kulübeden oyuna dahil ettiği futbolcularla sonuç alması, Beşiktaş'ın oyuncu değişikliklerini de tartışmaya açtı.