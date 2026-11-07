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Emre Belözoğlu o ismi verdi! İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık...

Emre Belözoğlu'nun kadro planlamasında düşünmediği Ognjen Mimovic'in ocak ayında Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 10:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Emre Belözoğlu o ismi verdi! İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık...
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından kadro yapılanmasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kadronun mevcut durumunu değerlendiren genç teknik adamın, gelecek planlamasında yer almayan futbolcularla yolların ayrılmasına sıcak baktığı öne sürüldü.

Yeni teknik adamın takımda düşünmediği isimlerle yolların ayrılmasına yönelik adımlar atması beklenirken, sarı-lacivertli ekipte takımdan ayrılması gündeme gelen ilk futbolcunun Ognjen Mimovic olduğu iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelecek ilk isim Sırp sağ bek Ognjen Mimovic oldu.

Fenerbahçe'de daha önce görev yapan teknik direktörlerin de forma şansı vermediği 22 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer edilmişti

Ognjen Mimovic, 2025 yılının ocak ayında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı-lacivertliler, genç sağ bek için yaklaşık 6,7 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı.

Kızılyıldız formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mimovic, özellikle savunmadaki enerjisi ve hücuma verdiği destekle gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyordu.

Fenerbahçe kariyerinde henüz resmi maç yok

Kariyerinin önemli bir bölümünü Kızılyıldız'da geçiren Mimovic, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi karşılaşmada görev alamadı.



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