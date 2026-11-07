Fenerbahçe'nin beki Archie Brown son dönemde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıldız futbolcuya transfer tekliflerinin gelmesi beklenirken sarı-lacivertli yönetimin kararı belli oldu.
Fenerbahçe'nin beki Archie Brown özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ortaya verdiği skor katkısı ve ortaya koyduğu performansla birçok takımın transfer listesine girmeyi başardı.
Geçen sezon 38 maçta forma giyen ve bu sezon ise o rakamı geçmesi beklenen 24 yaşındaki futbolcu için devre arasında tekliflerin gelebileceği öğrenildi.
ASTRONOMİK TEKLİF ŞARTI
Sarı-lacivertli yönetimin son kararı Teknik Direktör Emre Belözoğlu'na bıraksa da astronomik bir teklif gelmemesi halinde Brown'u satmaya sıcak bakmayacağı bildirildi.
Öte yandan Archie Brown başarılı performansının ardından İngiltere Milli Takımı aday kadrosuna davet edilmeyi beklerken, Teknik Direktör Thomas Tuchel onu tercih etmedi. Sarı-lacivertli futbolcu daha önce İngiltere U20 formasını 2 maçta giyerken 1 de gol atmıştı.
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Fenerbahçe'de Archie Brown kararı!
Performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Archie Brown için Fenerbahçe'nin tavrı belli oldu.
Fenerbahçe'nin beki Archie Brown son dönemde ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıldız futbolcuya transfer tekliflerinin gelmesi beklenirken sarı-lacivertli yönetimin kararı belli oldu.
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