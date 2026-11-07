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Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muriqi kararı!

Fenerbahçe'de son haftalarda ilk 11'deki yerini Romelu Lukaku'ya kaptıran Vedat Muriqi için yeni bir gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 11:33
Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muriqi kararı!
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Vedat Muriqi
Vedat Muriqi
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Çorum FK karşılaşması öncesinde kadro tercihini şekillendirmeye başladı.

Son haftalarda Romelu Lukaku'nun gerisinde kalan Vedat Muriqi'nin, Liverpool maçındaki etkili performansının ardından yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 9 GOL, 2 ASİSTLİK KATKI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki Vedat Muriqi, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Liverpool karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Kosovalı futbolcunun, Çorum FK mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.





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