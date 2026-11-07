Emre Belözoğlu'ndan Vedat Muriqi kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Çorum FK karşılaşması öncesinde kadro tercihini şekillendirmeye başladı.
Son haftalarda Romelu Lukaku'nun gerisinde kalan Vedat Muriqi'nin, Liverpool maçındaki etkili performansının ardından yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 9 GOL, 2 ASİSTLİK KATKI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki Vedat Muriqi, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Liverpool karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Kosovalı futbolcunun, Çorum FK mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Son haftalarda Romelu Lukaku'nun gerisinde kalan Vedat Muriqi'nin, Liverpool maçındaki etkili performansının ardından yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlandığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 9 GOL, 2 ASİSTLİK KATKI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 17 resmi karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki Vedat Muriqi, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Liverpool karşısında attığı golle takımına galibiyeti getiren Kosovalı futbolcunun, Çorum FK mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.