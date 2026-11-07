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Trabzonspor ile Alanyaspor 21. randevuda

Trabzonspor ile Alanyaspor, Alanya'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşılaşacak

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 14:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor ile Alanyaspor 21. randevuda
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Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, 8 Kasım Pazar günü Alanya'da yapacakları maçla ligde 21. kez karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İki takım arasında bugüne kadar oynanan 20 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavililer karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 8 karşılaşmayı kazanırken Trabzonspor ise rakibini 6 kez mağlup etti. Taraflar, 6 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 34 gol atarken, bordo-mavililer ise 29 gol kaydetti.

- Alanya'da da ev sahibi takım üstün

İki takım arasında Alanya'da oynanan karşılaşmalarda da Corendon Alanyaspor, üstünlük sağlayan taraf oldu.

Akdeniz temsilcisi, sahasında oynadığı 10 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 19 gol gördü.

- Trabzonspor, son 4 deplasman maçında kazanamadı

Trabzonspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor karşısında son 4 karşılaşmadan 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle ayrılırken galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 5-0, 2023-2024'te 3-1, 2024-2025'te ise 2-1'lik mağlubiyetler yaşarken geçen sezon 1-1'lik beraberlik aldı.

Trabzonspor, Corendon Alanyaspor deplasmanında son galibiyetini şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 4-0'lık skorla elde etmişti.



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