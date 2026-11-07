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Fenerbahçe, Danilo'yu transfer listesine aldı!

Emre Belözoğlu yönetiminde ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Botafogo forması giyen Brezilyalı orta saha Danilo'yu gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 13:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe, Danilo'yu transfer listesine aldı!
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine gelmesinin ardından orta saha takviyesine yönelen sarı-lacivertlilerin, rotasını Brezilya'ya çevirdiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre Fenerbahçe, Botafogo'da forma giyen Danilo'yu transfer listesine dahil etti. Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki futbolcuyu Güney Amerika'da takip ettiği ve ocak ayında transfer için harekete geçebileceği aktarıldı.

BOTАFOGO 22 MİLYON EURO ÖDEDİ



Temmuz 2025'te Nottingham Forest'tan Botafogo'ya transfer olan Danilo, Brezilya ekibiyle Temmuz 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Botafogo'nun oyuncunun bonservisi için yaklaşık 22 milyon euro ödediği belirtildi.

Danilo'nun sözleşmesindeki uluslararası serbest kalma bedelinin ise 200 milyon euro olduğu ifade edildi. Ancak bazı belgelerde 20 milyon euroluk farklı bir rakamın yer aldığı da öne sürüldü.

ZENIT'TEN 40 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Brezilyalı orta saha oyuncusuna Fenerbahçe'den önce Rusya temsilcisi Zenit'in talip olduğu aktarıldı. Rus ekibinin bonuslarla birlikte 40 milyon euroya ulaşabilecek bir teklif sunduğu ancak Danilo'nun bu teklifi kabul etmediği belirtildi.

25 yaşındaki futbolcunun Rusya Ligi'nde oynamaya sıcak bakmadığı ve kariyerine Brezilya'da devam etmeyi ya da daha rekabetçi bir Avrupa liginde forma giymeyi tercih ettiği kaydedildi.

DÜNYA KUPASI SONRASI DEĞERİ ARTTI

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Danilo'nun performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdı. Botafogo'nun yıldız futbolcu için 40 milyon euro bonservis bedeli talep edebileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin Danilo'ya yönelik ilgisinin ocak ayında somut bir adıma dönüşüp dönüşmeyeceği merak edilirken, sarı-lacivertlilerin şu ana kadar Botafogo'ya resmi teklif sunmadığı vurgulandı.



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