Galatasaray'da Osimhen açıklaması

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynanan karşılaşmada sol dizinden sakatlanan Victor Osimhen'in başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Stuttgart maçında sol dizinde esneme meydana gelen Osimhen'in MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilmiş ve artroskopik diz cerrahisi planlanmıştı. Yıldız futbolcu, sakatlığı nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının kadrosundan da çıkarılmıştı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."
2-3 HAFTA UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Osimhen'in yaklaşık iki - üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray'ın, Nijeryalı golcüyü 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.
Kulüp, futbolcunun sahalara dönüşü için henüz kesin bir tarih açıklamadı.
STUTTGART MAÇINDA ZEMİNDEN ŞİKAYET ETMİŞTİ
Öte yandan Osimhen, Stuttgart karşılaşması sırasında saha zemininden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete iletmişti. Nijeryalı futbolcunun yedek kulübesine bildirdiği şikayet, RAMS Park'ın zemin koşullarını yeniden gündeme taşımıştı.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı kırmızılı formayla 11 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
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Sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen'in Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Victor Osimhen, bugün Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon geçirmiştir.
Oyuncumuzun durumu günlük değerlendirmelerle takip edilecek olup tedavisi kulüp sağlık ekibimiz gözetiminde sürdürülecektir. Futbolcumuz Victor Osimhen'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz."
2-3 HAFTA UZAK KALMASI BEKLENİYOR
Osimhen'in yaklaşık iki - üç hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Galatasaray'ın, Nijeryalı golcüyü 24 Kasım'da oynanacak Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmeyi hedeflediği belirtildi.
Kulüp, futbolcunun sahalara dönüşü için henüz kesin bir tarih açıklamadı.
STUTTGART MAÇINDA ZEMİNDEN ŞİKAYET ETMİŞTİ
Öte yandan Osimhen, Stuttgart karşılaşması sırasında saha zemininden duyduğu rahatsızlığı teknik heyete iletmişti. Nijeryalı futbolcunun yedek kulübesine bildirdiği şikayet, RAMS Park'ın zemin koşullarını yeniden gündeme taşımıştı.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı kırmızılı formayla 11 maça çıkan Nijeryalı yıldız, 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.