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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den ilk 11'e gözdağı!

Celtic maçında sahalara dönen Orkun Kökçü, attığı golle formunu kaybetmediğini gösterdi. Siyah-beyazlı kaptanın Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de görev alabileceği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 12:44
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den ilk 11'e gözdağı!
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Orkun Kökçü
Orkun Kökçü
Beşiktaş
Beşiktaş'ta sakatlığının ardından sahalara dönen Orkun Kökçü, Celtic karşısında attığı golle teknik heyeti sevindirdi.

Siyah-beyazlıların kaptanı, İskoç ekibi karşısında sergilediği performansla formundan bir şey kaybetmediğini ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'E DÖNEBİLİR

Celtic karşılaşmasında yedek kulübesinden oyuna dahil olan Orkun Kökçü'nün, Gençlerbirliği sınavında ilk 11'de görev alabileceği ifade edildi.

Kaptanının yokluğunda zorlanan Beşiktaş'ta teknik heyetin, başarılı futbolcunun dönüşünden memnun olduğu aktarıldı.



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