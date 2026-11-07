Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den ilk 11'e gözdağı!

Beşiktaş'ta sakatlığının ardından sahalara dönen Orkun Kökçü, Celtic karşısında attığı golle teknik heyeti sevindirdi.
Siyah-beyazlıların kaptanı, İskoç ekibi karşısında sergilediği performansla formundan bir şey kaybetmediğini ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'E DÖNEBİLİR
Celtic karşılaşmasında yedek kulübesinden oyuna dahil olan Orkun Kökçü'nün, Gençlerbirliği sınavında ilk 11'de görev alabileceği ifade edildi.
Kaptanının yokluğunda zorlanan Beşiktaş'ta teknik heyetin, başarılı futbolcunun dönüşünden memnun olduğu aktarıldı.
Siyah-beyazlıların kaptanı, İskoç ekibi karşısında sergilediği performansla formundan bir şey kaybetmediğini ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA İLK 11'E DÖNEBİLİR
Celtic karşılaşmasında yedek kulübesinden oyuna dahil olan Orkun Kökçü'nün, Gençlerbirliği sınavında ilk 11'de görev alabileceği ifade edildi.
Kaptanının yokluğunda zorlanan Beşiktaş'ta teknik heyetin, başarılı futbolcunun dönüşünden memnun olduğu aktarıldı.
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