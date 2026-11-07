Rizespor, evinde bir ilk peşinde!

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.
Bu sezon Süper Lig'de 10 haftalık periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan yeşil-mavililer, sahasında henüz puanla tanışamadı.
Evinde oynadığı 4 maçı da kaybeden Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Yeşil-mavili ekip, sahasında bu sezon Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 3-0 ve Trabzonspor'a 4-3 yenildi.
İç saha maçlarında Çaykur Rizespor, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde ise 10 gol gördü.
- Erzurumspor FK ile 5. kez karşılaşacak
Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, 8 Kasım Pazar günü yapacakları karşılaşmayla ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 4 lig maçında taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu sezon Süper Lig'de 10 haftalık periyotta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 11 puan toplayan yeşil-mavililer, sahasında henüz puanla tanışamadı.
Evinde oynadığı 4 maçı da kaybeden Karadeniz temsilcisi, taraftarı önünde ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.
Yeşil-mavili ekip, sahasında bu sezon Samsunspor'a 2-0, Corendon Alanyaspor'a 1-0, Fenerbahçe'ye 3-0 ve Trabzonspor'a 4-3 yenildi.
İç saha maçlarında Çaykur Rizespor, rakip fileleri 3 kez havalandırırken kalesinde ise 10 gol gördü.
- Erzurumspor FK ile 5. kez karşılaşacak
Çaykur Rizespor ile Erzurumspor FK, 8 Kasım Pazar günü yapacakları karşılaşmayla ligde 5. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 4 lig maçında taraflar birer galibiyet alırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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