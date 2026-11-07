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Emre Belözoğlu için 5,5 yıllık hasret bitiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 14:19
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Emre Belözoğlu için 5,5 yıllık hasret bitiyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Ligde son 2 maçını kaybeden sarı-lacivertliler, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmıştı.

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Yardımcı antrenör Dirk Kuyt yönetiminde hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Liverpool takımını yenerek kötü gidişe dur diyen Fenerbahçe, Çorum FK'yi de mağlup ederek milli araya moralli girmeyi hedefliyor.

Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk kez Çorum FK ile resmi bir müsabakada karşı karşıya gelecek.

- Emre Belözoğlu, 5,5 yıl sonra ilk maçına çıkacak

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıkacak.

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetecek.

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, 2001 gün sonra yeniden kulübedeki yerini alacak.

- 3 eksik

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown ile sakatlığı süren Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz takımla çalışmalara başlamayan Nathan Ake'nin de kadroda olması beklenmiyor.

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