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Gençlerbirliği, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 13:56
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak
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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti. Kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor galibiyetiyle ligde 7 maç sonra kazanarak moral buldu.

Son üç deplasman maçında kalesinde 11 gol gören Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda gol atamadı. Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini ise ikinci haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek aldı.

Gençlerbirliği, geçen sezon deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.



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