Gençlerbirliği, Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Son maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti. Kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor galibiyetiyle ligde 7 maç sonra kazanarak moral buldu.
Son üç deplasman maçında kalesinde 11 gol gören Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda gol atamadı. Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini ise ikinci haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek aldı.
Gençlerbirliği, geçen sezon deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.
Son maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, puanını 11'e yükseltti. Kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor galibiyetiyle ligde 7 maç sonra kazanarak moral buldu.
Son üç deplasman maçında kalesinde 11 gol gören Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda gol atamadı. Başkent ekibi, deplasmandaki tek galibiyetini ise ikinci haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek aldı.
Gençlerbirliği, geçen sezon deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmişti.
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