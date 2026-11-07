A Milli Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Norveç'i ağırlayacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Grup'taki ikinci maçında 8 Kasım Pazar günü Norveç'i konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.
Taraftarların ücretsiz izleyebileceği mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Türkiye, 4 takımın yer aldığı gruptaki ilk maçında Avusturya'ya deplasmanda 37-30 mağlup oldu. Norveç ise sahasında Gürcistan'ı 40-23 yendi.
Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.
Taraftarların ücretsiz izleyebileceği mücadele, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Türkiye, 4 takımın yer aldığı gruptaki ilk maçında Avusturya'ya deplasmanda 37-30 mağlup oldu. Norveç ise sahasında Gürcistan'ı 40-23 yendi.
Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekipler ile en iyi 4 grup üçüncüsü, Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak.
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