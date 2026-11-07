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Kasımpaşa'da Alfred Schreuder için imza töreni

Kasımpaşa, teknik direktör Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 14:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa'da Alfred Schreuder için imza töreni
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Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen Alfred Schreuder için imza töreni düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende 54 yaşındaki Hollandalı teknik adamla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Törene Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ile yönetim kurulu üyesi Korhan Baykal da katıldı.

Son olarak Almanya Milli Takımı'nda Julian Nagelsmann'ın yardımcılığını üstlenen Alfred Schreuder, teknik direktörlük kariyerinde Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al Ain, Al Nasr ve Al Diriyah'ta görev yaptı.



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