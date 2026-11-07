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Milli takımı reddetti! İdamla tehdit edildi

Irak Milli Takımı'nın davetini geri çeviren Hammarby'nin 21 yaşındaki futbolcusu Montader Madjed, ülkede büyük tepki çekti. Irak Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adil al-Rubaie'nin genç oyuncu için kullandığı idam ifadeleri ise gündeme damga vurdu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 15:30 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Milli takımı reddetti! İdamla tehdit edildi
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İsveç temsilcisi Hammarby'de forma giyen Montader Madjed, Irak Milli Takımı'ndan gelen daveti kabul etmeme kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genç futbolcunun tercihi, Irak'ta tartışmaları beraberinde getirirken Irak Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adil al-Rubaie'nin açıklamaları büyük tepki topladı.

Madjed'i hedef alan al-Rubaie, genç oyuncuya yönelik idam ifadeleri kullanırken Irak Futbol Federasyonu'na da futbolcu hakkında yasal süreç başlatılması çağrısında bulundu.

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TELEVİZYONDA İDAM İFADELERİ KULLANDI

Irak'ta katıldığı bir televizyon programında konuşan Adil al-Rubaie, Madjed'in milli takım kararına sert sözlerle karşı çıktı.

Al-Rubaie, "Ülkenin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettirelim" ifadelerini kullandı. Program sunucusunun bu sözlerin aşırı olduğunu belirtmesi üzerine ise geri adım atmayan al-Rubaie, "Hayır, kesinlikle abartılı değil" yanıtını verdi.

IRAK FUTBOL FEDERASYONU'NDAN TEPKİ

Yaşananların ardından Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmed Al-Falluji de konuya ilişkin açıklama yaptı. Al-Falluji, genç futbolcuya yönelik tehditleri kınayarak söz konusu ifadeleri kullanan kişi hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini dile getirdi.

Adil al-Rubaie hakkında herhangi bir hukuki sürecin başlatılıp başlatılmadığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

IRAK MİLLİ TAKIMI'NDA 4 KEZ FORMA GİYDİ

İsveç ve Irak vatandaşlığı bulunan 21 yaşındaki Madjed, kariyerinin ilk dönemlerinde İsveç'in alt yaş milli takımlarında görev aldı. 2023 yılında milli takım tercihini Irak'tan yana kullanan genç futbolcu, Irak A Milli Takımı formasını dört kez giydi.

Ancak bu yılın başlarında arkadaşlarının Irak Milli Takımı ile alay ettiği bir videonun ortaya çıkması, oyuncuyla milli takım arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden oldu. Yaşananların ardından hatasını kabul eden Madjed, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda kendisine yer bulamadı.

YENİ DAVETİ DE GERİ ÇEVİRDİ

Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold, ilişkilerin yeniden düzelmeye başlamasıyla birlikte genç futbolcuyu tekrar kadroya davet etti. Ancak Madjed, bu kez de milli takım kampına katılmak istemediğini bildirdi.

Kararının nedenini açıklayan 21 yaşındaki oyuncu, "Bu karmaşık bir durum ve şu anda öncelikle buraya odaklanmak istiyorum. Şimdilik herhangi bir yere uçmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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