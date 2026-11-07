Gaziantep FK'de Orhan Ak dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK'de teknik direktör Orhan Ak dönemi sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kırmızı-siyahlı kulüp, deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
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Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, ayrılığın herhangi bir talep olmadan karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtildi.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiçbir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.
Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak'a teşekkür ediyoruz.
Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI
Gaziantep FK'de ayrılık kararının arkasındaki önemli etkenlerden biri de kötü sonuçlar oldu. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan kırmızı-siyahlıların galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Ligde son galibiyetini 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek alan Gaziantep FK, sonraki hafta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Bu karşılaşmanın ardından Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, RAMS Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ye 3-1 ve Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, son olarak Kasımpaşa karşısında da sahadan puansız ayrıldı.
KÜME DÜŞME HATTINDA
Üst üste 6. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK, ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 8 puanda kaldı.
Küme düşme hattında 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
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Gaziantep FK'den yapılan açıklamada, ayrılığın herhangi bir talep olmadan karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtildi.
Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiçbir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.
Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak'a teşekkür ediyoruz.
Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI
Gaziantep FK'de ayrılık kararının arkasındaki önemli etkenlerden biri de kötü sonuçlar oldu. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan kırmızı-siyahlıların galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
Ligde son galibiyetini 4. haftada deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek alan Gaziantep FK, sonraki hafta Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Bu karşılaşmanın ardından Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, RAMS Başakşehir'e 2-1, Erzurumspor FK'ye 3-1 ve Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Güneydoğu temsilcisi, son olarak Kasımpaşa karşısında da sahadan puansız ayrıldı.
KÜME DÜŞME HATTINDA
Üst üste 6. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK, ligde oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 8 puanda kaldı.
Küme düşme hattında 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlı ekip, ligin 12. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.