Keçiörengücü, Manisa FK'yı tek golle devirdi

Trendyol 1.Lig'in 14. haftasında Keçiörengücü ile Manisa FK karşı karşıya geldi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 1-0'lık skorla kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü, dakika 38'de Ömer Faruk Demirel kaydetti.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 23'e yükseltti. Manisa FK ise 13 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Keçiörengücü, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Manisa FK, Pendikspor'u ağırlayacak.
Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 1-0'lık skorla kazandı.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü, dakika 38'de Ömer Faruk Demirel kaydetti.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 23'e yükseltti. Manisa FK ise 13 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Keçiörengücü, İstanbulspor deplasmanına gidecek. Manisa FK, Pendikspor'u ağırlayacak.
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