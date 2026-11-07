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Everton'da Jack Grealish geri dönüyor!

Everton'da hastalık, disiplin ihlali ve kondisyon eksikliği nedeniyle takımdan uzak kalan Jack Grealish, yeniden çalışmalara başladı. İngiliz futbolcunun milli aranın ardından Brentford deplasmanında kadroda olması hedefleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 15:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Everton'da Jack Grealish geri dönüyor!
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Everton'da Jack Grealish'in dönüşü için geri sayım başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün Finch Farm tesislerinde antrenmanlara dönen 31 yaşındaki hücum oyuncusunun, milli aranın ardından oynanacak Brentford karşılaşmasına yetişmesi planlanıyor.

Grealish'in gelecek hafta takımla antrenmanlara katılması ve 23 Kasım'da Gtech Community Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde hazır hale gelmesi hedefleniyor.

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COVENTRY MAÇINDA DA YOK

Son üç karşılaşmada forma giyemeyen ve kondisyonunu yeniden kazanmak için takımdan ayrı çalışan Grealish, cuma günü sahalarında oynayacakları Coventry City maçında da görev alamayacak.

Everton, İngiliz futbolcunun 24 Ekim'de Arsenal karşısında alınan 2-0'lık yenilgide hastalık nedeniyle forma giyemediğini açıklamıştı.

Kulüp, bu karşılaşmadan beş gün sonra ise Grealish'in Newcastle United ile oynanan Lig Kupası maçının kadrosundan "kulüp disiplin kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle çıkarıldığını duyurmuştu.

Teknik direktör David Moyes, geçen ay yaptığı açıklamada bunun bir "kulüp kararı" olduğunu belirtmiş ve kararı desteklediğini söylemişti.

DİSİPLİN CEZASININ NEDENİ İZİNSİZ DEVAMSIZLIK

Konu hakkında kamuoyuna açıklama yapma yetkileri bulunmadığı için isimlerinin gizli kalması koşuluyla konuşan, sürece ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, Grealish'in kupa maçının kadrosuna alınmamasının nedeninin antrenmana izinsiz katılmaması olduğunu aktardı.

Grealish, ardından Premier League'de Newcastle United ile oynanan karşılaşmayı da kondisyon eksikliği nedeniyle kaçırdı. Aynı durum, İngiliz oyuncunun cuma günkü Coventry City maçında da kadroda yer alamamasında etkili oldu.

MOYES: "YAKINDA YENİDEN ÇALIŞACAĞIZ"

David Moyes, perşembe günü Grealish'in Coventry City karşısında da forma giyemeyeceğini doğrularken, "Size planı açıklamayacağım ancak yakında Jack ile yeniden çalışmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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