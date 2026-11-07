Vanspor'dan Sivasspor'a 3 gollü tarife!

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Vanspor FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VANSPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Vanspor, 14. dakikada Kadir Seven'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, ilk yarının kalan bölümünde farkı artırmak için önemli fırsatlar yakaladı. 23. dakikada İlkan Sever'in, 29. dakikada Hikmet Çiftçi'nin ve 40. dakikada Tenton Yenne'nin şutları direkten döndü.
Vanspor, üç kez direğe takılmasına rağmen soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Vanspor, 59. dakikada Mehmet Manış'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın 81. dakikasında Alvaro de Oliveira sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
Sivasspor'da Rey Manaj, 85. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye indirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Vanspor, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Spor Toto Akhisar Belediye Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VANSPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Vanspor, 14. dakikada Kadir Seven'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, ilk yarının kalan bölümünde farkı artırmak için önemli fırsatlar yakaladı. 23. dakikada İlkan Sever'in, 29. dakikada Hikmet Çiftçi'nin ve 40. dakikada Tenton Yenne'nin şutları direkten döndü.
Vanspor, üç kez direğe takılmasına rağmen soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI
İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü sürdüren Vanspor, 59. dakikada Mehmet Manış'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın 81. dakikasında Alvaro de Oliveira sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
Sivasspor'da Rey Manaj, 85. dakikada kaydettiği golle farkı ikiye indirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca Vanspor, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
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