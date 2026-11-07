Matvey Kislyak için açıklama! Fenerbahçe - Galatasaray

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmiçev, Türk kulüplerinin CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Matvey Kislyak'a yönelik ilgisi hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İKİ KULÜBÜN DE İLGİSİ GERÇEK"
Kuzmiçev, "Basında Galatasaray'ın Kislyak ile ilgilendiği yazılıyor. Türk kulüpleri gerçekten son dönemde Rusya pazarına daha fazla mı ilgi göstermeye başladı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Arkadaşlar, onun temsilcisi olan Saşa Manyakov ile konuşmanız gerekiyor. Matvey ile hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin ilgilendiğini biliyorum. Bu bilgi gerçeği yansıtıyor."
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Kulübü CSKA ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam eden genç orta saha oyuncusunun piyasa değeri 25 milyon euro.
17 MAÇTA 3 ASİST
Kislyak, bu sezon CSKA Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmaya çıktı ve 3 asist yaptı.
Kuzmiçev, "Basında Galatasaray'ın Kislyak ile ilgilendiği yazılıyor. Türk kulüpleri gerçekten son dönemde Rusya pazarına daha fazla mı ilgi göstermeye başladı?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Arkadaşlar, onun temsilcisi olan Saşa Manyakov ile konuşmanız gerekiyor. Matvey ile hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin ilgilendiğini biliyorum. Bu bilgi gerçeği yansıtıyor."
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Kulübü CSKA ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam eden genç orta saha oyuncusunun piyasa değeri 25 milyon euro.
17 MAÇTA 3 ASİST
Kislyak, bu sezon CSKA Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 17 karşılaşmaya çıktı ve 3 asist yaptı.
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