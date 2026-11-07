Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan Fenerbahçe sözleri: 'Favori biziz!'

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, takımının performansını değerlendirirken gelecek hedefleri ve Fenerbahçe maçı hakkında konuştu.
"AVRUPA KUPASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"
Mücadeleyi değerlendiren Durul, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik ve üstün oynadık." ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin Avrupa kupaları olup olmadığı yönündeki soruya ise Kocaelispor Başkanı, "Hedefimiz her zaman kupalar. 2 tane Ziraat Türkiye Kupası kazandık. Bu sene de Ziraat Türkiye Kupası'na talibiz. İnşallah Avrupa kupası için mücadele ediyoruz." yanıtını verdi.
"SERHAT SÜRPRİZ OLMADI,
BERKAN'IN DA SEÇİLMESİNİ BEKLİYORDUK"
Serhat Öztaşdelen'in A Milli Takım'a seçilmesinin kendileri için sürpriz olmadığını belirten Recep Durul, "Bizim için sürpriz değildi. Serhat Öztaşdelen çok çalışkan bir oyuncu. Berkan Kutlu'nun da seçilmesini bekliyordum ama sağlık olsun." dedi.
"FENERBAHÇE MAÇINDA FAVORİ BİZİZ!"
Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma hakkında da iddialı konuşan Durul, "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak ancak 3 puan için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.
"Favori kim?" sorusuna ise Kocaelispor Başkanı, "Kendi sahamızda olduğumuz sürece favori her zaman Kocaelispor." yanıtını verdi.
"AVRUPA KUPASI İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"
Mücadeleyi değerlendiren Durul, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele ettik ve üstün oynadık." ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin Avrupa kupaları olup olmadığı yönündeki soruya ise Kocaelispor Başkanı, "Hedefimiz her zaman kupalar. 2 tane Ziraat Türkiye Kupası kazandık. Bu sene de Ziraat Türkiye Kupası'na talibiz. İnşallah Avrupa kupası için mücadele ediyoruz." yanıtını verdi.
"SERHAT SÜRPRİZ OLMADI,
BERKAN'IN DA SEÇİLMESİNİ BEKLİYORDUK"
Serhat Öztaşdelen'in A Milli Takım'a seçilmesinin kendileri için sürpriz olmadığını belirten Recep Durul, "Bizim için sürpriz değildi. Serhat Öztaşdelen çok çalışkan bir oyuncu. Berkan Kutlu'nun da seçilmesini bekliyordum ama sağlık olsun." dedi.
"FENERBAHÇE MAÇINDA FAVORİ BİZİZ!"
Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma hakkında da iddialı konuşan Durul, "Fenerbahçe maçı kolay olmayacak ancak 3 puan için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.
"Favori kim?" sorusuna ise Kocaelispor Başkanı, "Kendi sahamızda olduğumuz sürece favori her zaman Kocaelispor." yanıtını verdi.
> Son 24 saatte izlenenlerden...Tümü