CANLI
83'
Samsunspor
1
Konyaspor
0
Bugün
19:00
Galatasaray
Amed Sportif
Bugün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kocaelispor
2
Bugün
19:00
Göztepe
Başakşehir
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Manisa FK
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
3
Sivasspor
1
CANLI
81'
Muğlaspor
0
Esenler Erokspor
3
Bugün
19:00
Pendikspor
İstanbulspor
CANLI
11'
B. Dortmund
0
Elversberg
0
CANLI
11'
Mainz 05
0
Bayern Munih
0
CANLI
11'
Paderborn
0
E. Frankfurt
0
CANLI
11'
RB Leipzig
0
Augsburg
1
Bugün
20:30
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Bugün
BİTTİ
Leeds United
1
Tottenham
0
Bugün
18:00
Arsenal
Hull City
Bugün
18:00
Fulham
Newcastle
Bugün
20:30
N. Forest
M.City
Bugün
20:30
Osasuna
Athletic Bilbao
Bugün
23:00
Valencia
Real Madrid
Bugün
22:45
Roma
Sassuolo
Bugün
23:05
PSG
Troyes

Trabzonspor'un Alanya kafilesi belli oldu

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 16:03
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Alanya kafilesi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak, Franculino Dju, Aral Şimşir, Tim Jabol Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan, kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Sidny Lopes Cabral, Wagner Pina, Fabinho, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Ernest Muçi, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Salah, Noah Saviolo, Umut Nayir, Ali Habeşoğlu, Paul Onuachu.

Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya hareket edecek.





> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.