CANLI
81'
Samsunspor
1
Konyaspor
0
Bugün
19:00
Galatasaray
Amed Sportif
Bugün
BİTTİ
Eyüpspor
0
Kocaelispor
2
Bugün
19:00
Göztepe
Başakşehir
Bugün
BİTTİ
Keçiörengücü
1
Manisa FK
0
Bugün
BİTTİ
Vanspor FK
3
Sivasspor
1
CANLI
79'
Muğlaspor
0
Esenler Erokspor
3
Bugün
19:00
Pendikspor
İstanbulspor
CANLI
9'
B. Dortmund
0
Elversberg
0
CANLI
9'
Mainz 05
0
Bayern Munih
0
CANLI
9'
Paderborn
0
E. Frankfurt
0
CANLI
9'
RB Leipzig
0
Augsburg
1
Bugün
20:30
VfB Stuttgart
Werder Bremen
Bugün
BİTTİ
Leeds United
1
Tottenham
0
Bugün
18:00
Arsenal
Hull City
Bugün
18:00
Fulham
Newcastle
Bugün
20:30
N. Forest
M.City
Bugün
20:30
Osasuna
Athletic Bilbao
Bugün
23:00
Valencia
Real Madrid
Bugün
22:45
Roma
Sassuolo
Bugün
23:05
PSG
Troyes

Halkbanklı voleybolcular erkek sağlığına destek için bıyık bıraktı

Halkbank, prostat ve testis kanserine dikkati çekmek amacıyla kasım ayında dünya genelinde gerçekleştirilen "Movember" hareketine destek verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 16:19 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 16:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Halkbanklı voleybolcular erkek sağlığına destek için bıyık bıraktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, prostat ve testis kanserine dikkati çekmek amacıyla kasım ayında dünya genelinde gerçekleştirilen "Movember" hareketine destek verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Halkbank Spor Kulübü, erkek sağlığı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen Movember hareketine destek verdi. Bıyık bırakan voleybolcularımızın fotoğraflarını resmi sosyal medya hesaplarından paylaşan kulübümüz, 'Sahada rakibiz, farkındalıkta aynı takımdayız' mesajıyla Galatasaray, Ziraat Bankkart ve Fenerbahçe'yi de farkındalık hareketine katılmaya davet etti. Kulübümüz, sporun birleştirici gücüyle bu anlamlı dayanışmanın diğer kulüplere de yayılmasını ve erkek sağlığı konusunda toplumsal bilincin artırılmasını hedefliyor." ifadeleri kullanıldı.

İngilizcede "moustache" (bıyık) ve "November" (kasım) kelimelerinin birleşiminden oluşan "Movember", prostat ve testis kanseri ile erkeklerin ruh sağlığına dikkati çekmeyi amaçlayan uluslararası bir farkındalık hareketi olarak biliniyor.

 



> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.