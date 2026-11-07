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Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda BOTAŞ'ı mağlup etti

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda BOTAŞ'ı 88-60 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 07 Kasım 2026 16:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda BOTAŞ'ı mağlup etti
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda BOTAŞ'ı 88-60 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salon: Sincan

Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Özkan Talo, Berkin Yücer

BOTAŞ: Duygu Özen 5, Sehernaz Çidal 10, Akhator 14, Holesinska 2, Nared 23, Selin Gül, Işık Güven 3, İdil Yeniçulha 2, Simge Tokmak 1, Işılay Eğin

Fenerbahçe Tarfin: Olcay Çakır Turgut, Meesseman 16, Allemand 8, Holingsvorth 12, Lacan 11, Juskaite 9, Manolya Kurtulmuş 9, Sıla Kaplan, Alperi Onar 12, Zeynep Şevval Gül 4, Geiselsöder 7, Selen Baş

1. Periyot: 15-17

Devre: 32-34

3. Periyot: 48-66



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