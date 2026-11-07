James Trafford: 'Ruh sağlığım için Manchester City'den ayrıldım'

Yaz transfer döneminde düzenli forma giymek için Manchester City'den Leeds United'a transfer olan James Trafford, eski takımında geçirdiği zorlu süreci anlattı.
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Manchester City, altyapısından yetişen Trafford'u, Championship ekibi Burnley'ye transfer olmasından iki yıl sonra, Temmuz 2025'te yeniden kadrosuna katmıştı.
Ancak İngiliz kalecinin dönüşünden altı hafta bile geçmeden, Paris Saint-Germain'den İtalyan milli kaleci Gianluigi Donnarumma transfer edildi.
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Fransız ekibinin yalnızca birkaç hafta önce Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında pay sahibi olan 27 yaşındaki Donnarumma, kısa sürede Manchester City'nin birinci kalecisi oldu. Bu gelişme, Trafford'un forma şansını büyük ölçüde azalttı.
Sezonun ilk üç maçına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki Trafford, Donnarumma'nın gelişinin ardından oynanan 35 Premier League karşılaşmasında yalnızca bir kez daha ilk 11'de görev alabildi.
"KENDİNİZİ KAYBEDİYORSUNUZ"
Football Daily'nin "The Football Interview" programına konuşan Trafford, Pep Guardiola'nın takımında yedek kaldığı dönemde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Oynamamak… Korkunç, gerçekten korkunç bir duyguydu.
Birçok insanı arayıp içinizi döküyorsunuz. Çoğu insanın yaptığı gibi; işte kötü bir gün geçiriyorsunuz ve birini arıyorsunuz.
Babamı, annemi, kız arkadaşımı ve dostlarımı arıyorum. Arkadaşlarımı aramayı seviyorum, her şeyi uzun uzun konuşabiliyoruz. Oldukça eğlenceli de oluyor.
Kendi ruh sağlığım için bu sezon düzenli oynamam gerekiyordu. Oynamadığınızda kendinizi kaybediyorsunuz.
Belki ben farklıyımdır, bilmiyorum ama her hafta oynamamak korkunç hissettiriyordu.
Kendimi zihinsel olarak iyi hissetmek, kariyerimde ilerlemeyi sürdürmek ve gerçekleştirmek istediğim hayallere biraz daha yaklaşmak için bu sezon her hafta oynamam gerekiyordu."
"İKİ KUPA KAZANDIM, ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
Sınırlı süre almasına rağmen Manchester City'deki son sezonunun kendisine çok şey kattığını belirten Trafford, Wembley'de oynanan Lig Kupası ve FA Cup finallerinin ikisinde de ilk 11'de görev yaparak takımının iki kupayı kazanmasına katkı sağladı.
İngiliz kaleci, geride bıraktığı sezonu şöyle değerlendirdi:
"Her sezona mümkün olan en büyük umutlarla ve her şeyin olabilecek en iyi şekilde gideceğine inanarak başlarım.
Ne yazık ki dört kupanın tamamını kazanamadık. İşler beklediğim gibi gitmedi ama böyle şeyler olur.
O süreçte içinde bulunduğum durumdan elimden geldiğince en iyi şekilde yararlanmaya çalıştım. Geriye dönüp baktığımda, sezonun sonunda bunun hayal kırıklığı yaratan bir yıl olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok şey öğrendim, kendimi çok geliştirdim ve bir yılda iki kupa kazandım.
Kendimi çok kötü hissettiğim, bazı şeylerden pişmanlık duyduğum ve hayal kırıklığı yaşadığım anlar oldu. Ancak şimdi geriye baktığımda, bu deneyim için çok minnettarım. İnanılmaz bir yıldı."
"HEDEFİM İNGİLTERE'NİN BİR NUMARASI OLMAK"
İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Trafford, turnuvada süre alamamasına rağmen Thomas Tuchel'in ekibinde bulunmanın unutamayacağı, "inanılmaz bir deneyim" olduğunu söyledi.
Trafford, Dünya Kupası sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Oynamadım ama durum buydu. Kadroya çağrıldığımda oynamayı beklemiyordum. Rolümün ne olduğunu biliyordum. Böyle bir durumda mümkün olduğunca deneyim kazanıyor, bunlardan ders çıkarıyor ve her günü en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü ne kadar çok günü kazanırsanız, o kadar iyi bir konuma geliyorsunuz."
Bir sonraki Dünya Kupası'nda ise İngiltere'nin birinci kalecisi olmayı hedefleyen Trafford, Leeds United'daki etkileyici performansını sürdürmesi halinde bu hayalini gerçekleştirebileceğine inanıyor.
İngiliz file bekçisi, sözlerini şöyle tamamladı:
"Hedefim bu ve her zaman hayalini kurduğum bir şey.
Bir gün bunu başarabileceğime her zaman inanıyorum. Bir gün İngiltere'nin bir numarası olabilmek için kendimi mümkün olan en iyi konuma getirmeye ve her gün gelişmeye çalışıyorum.
Milli takımdaki kaleci grubunda bulunan herkesin bir numara olmak istediğini düşünüyorum. Çünkü bu, bulunabileceğiniz harika bir konum."