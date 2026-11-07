James Trafford: 'Ruh sağlığım için Manchester City'den ayrıldım'

Yaz transfer döneminde düzenli forma giymek için Manchester City'den Leeds United'a transfer olan James Trafford, eski takımında geçirdiği zorlu süreci anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manchester City, altyapısından yetişen Trafford'u, Championship ekibi Burnley'ye transfer olmasından iki yıl sonra, Temmuz 2025'te yeniden kadrosuna katmıştı.



Ancak İngiliz kalecinin dönüşünden altı hafta bile geçmeden, Paris Saint-Germain'den İtalyan milli kaleci Gianluigi Donnarumma transfer edildi.





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Fransız ekibinin yalnızca birkaç hafta önce Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında pay sahibi olan 27 yaşındaki Donnarumma, kısa sürede Manchester City'nin birinci kalecisi oldu. Bu gelişme, Trafford'un forma şansını büyük ölçüde azalttı.Sezonun ilk üç maçına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki Trafford, Donnarumma'nın gelişinin ardından oynanan 35 Premier League karşılaşmasında yalnızca bir kez daha ilk 11'de görev alabildi.Football Daily'nin "The Football Interview" programına konuşan Trafford, Pep Guardiola'nın takımında yedek kaldığı dönemde yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:Sınırlı süre almasına rağmen Manchester City'deki son sezonunun kendisine çok şey kattığını belirten Trafford, Wembley'de oynanan Lig Kupası ve FA Cup finallerinin ikisinde de ilk 11'de görev yaparak takımının iki kupayı kazanmasına katkı sağladı.İngiliz kaleci, geride bıraktığı sezonu şöyle değerlendirdi:İngiltere'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Trafford, turnuvada süre alamamasına rağmen Thomas Tuchel'in ekibinde bulunmanın unutamayacağı, "inanılmaz bir deneyim" olduğunu söyledi.Trafford, Dünya Kupası sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:Bir sonraki Dünya Kupası'nda ise İngiltere'nin birinci kalecisi olmayı hedefleyen Trafford, Leeds United'daki etkileyici performansını sürdürmesi halinde bu hayalini gerçekleştirebileceğine inanıyor.İngiliz file bekçisi, sözlerini şöyle tamamladı: