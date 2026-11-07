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Galatasaray'dan derbide 22 sayılık fark ve 6'da 6

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring sahasında Beşiktaş BOA'yı 83-61 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 15:47 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2026 17:18
Galatasaray'dan derbide 22 sayılık fark ve 6'da 6
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 83-61'lik skorla kazandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6'da 6 yaptı. Beşiktaş BOA ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Burak Pehlivan, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Oğuzhan Güzel

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fauthoux 7, Sevgi Uzun 22, Juhasz 12, Elif Bayram, Kuier 12, Gökşen Fitik 15, Sude Yılmaz, Nelson-Ododa 4, Derin Erdoğan 11, Hof

Beşiktaş BOA: Simms 11, Meltem Yıldızhan 14, Ayşegül Günay Aladağ 9, Badiane 8, Davis 17, Lazic 2, Gülşah Duman Bıçakçı, İdil Saçalır, Alleyne, Gizem Başaran Turan

1. Periyot: 25-12

Devre: 44-35

3. Periyot: 64-52



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