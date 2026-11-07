Galatasaray'dan derbide 22 sayılık fark ve 6'da 6

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Beşiktaş BOA karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılılar 83-61'lik skorla kazandı.
Bu sonucun ardından Galatasaray Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6'da 6 yaptı. Beşiktaş BOA ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Burak Pehlivan, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Oğuzhan Güzel
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fauthoux 7, Sevgi Uzun 22, Juhasz 12, Elif Bayram, Kuier 12, Gökşen Fitik 15, Sude Yılmaz, Nelson-Ododa 4, Derin Erdoğan 11, Hof
Beşiktaş BOA: Simms 11, Meltem Yıldızhan 14, Ayşegül Günay Aladağ 9, Badiane 8, Davis 17, Lazic 2, Gülşah Duman Bıçakçı, İdil Saçalır, Alleyne, Gizem Başaran Turan
1. Periyot: 25-12
Devre: 44-35
3. Periyot: 64-52
Bu sonucun ardından Galatasaray Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 6'da 6 yaptı. Beşiktaş BOA ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Burak Pehlivan, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Oğuzhan Güzel
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Fauthoux 7, Sevgi Uzun 22, Juhasz 12, Elif Bayram, Kuier 12, Gökşen Fitik 15, Sude Yılmaz, Nelson-Ododa 4, Derin Erdoğan 11, Hof
Beşiktaş BOA: Simms 11, Meltem Yıldızhan 14, Ayşegül Günay Aladağ 9, Badiane 8, Davis 17, Lazic 2, Gülşah Duman Bıçakçı, İdil Saçalır, Alleyne, Gizem Başaran Turan
1. Periyot: 25-12
Devre: 44-35
3. Periyot: 64-52
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