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Bodrum FK'den milli takımlara 4 futbolcu!

Bodrum FK'de forma giyen Arlind Ajeti, Tomas Cruz, Ruben Providence ve Elvir Gashijan, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 07 Kasım 2026 16:06
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Bodrum FK'den milli takımlara 4 futbolcu!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK'de forma giyen 4 futbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için Arlind Ajeti Arnavutluk A Milli Takımı'na, Tomas Cruz ise Lüksemburg A Milli Takımı'na çağrıldı.

Ruben Providence, CONCACAF çeyrek final maçları için Haiti A Milli Takımı'na davet edilirken, Elvir Gashijan ise Kosova 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.



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